У Бершадському районі під час варки чоловік вбив жінку



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За підозрою у вбивстві затримано чоловіка, який мешкав з жінкою

19 серпня, у Чечельницькому районі працівники управління карного розшуку спільно з оперативниками Бершадського відділу поліції затримали 37 – річного зловмисника, який під час сварки наніс смертельні тілесні ушкодження своїй співмешканці. Під час конфлікту обоє його учасників перебували в стані алкогольного сп’яніння. Наразі зловмисник затриманий в процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

14 серпня до територіального відділення поліції звернулась жителька міста Бершадь з заявою про зникнення її 36 – річної доньки. Мати повідомила, що 6 серпня близько 19.00 години дочка пішла з дому та до теперішнього часу її місцеперебування невідоме. Зникла зловживає спиртними напоями. Раніше неодноразово залишала місце проживання.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, вжитими оперативно – розшуковими заходами працівники поліції встановили та затримали особу, причетну до вбивства. Ним виявився співмешканець потерпілої, 37 – річний місцевий житель. Зловмисника поліцейські затримали в селі Білий Камінь Чечельницького району, де він переховувався від поліції.

У вчиненому затриманий зізнався та розповів, що вночі, 8 серпня, під час розпивання алкогольних напоїв між ним та його співмешканкою виникла сварка, а потім бійка. Затриманий вихопив кочергу та наніс декілька ударів по тілу потерпілої. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла. Усвідомивши, що накоїв, зловмисник поклав тіло на господарський візок та вивіз його на кукурудзяне поле, яке знаходиться за межами міста.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Затриманому загрожує до 15 років ув’язнення.