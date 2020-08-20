Поліція затримала на хабарі двох посадовців столичної райадміністрації (фото)



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Фото: Нацполіція

Протягом ипня-серпня 2020 року чиновники вимагали та отримували кошти від представника комерційного підприємства

У середу, 19 серпня, співробітники слідчого управління Головного управління Національної поліції в Києві за оперативного супроводження Управління стратегічних розслідувань Києва, процесуального керівництва прокуратури міста та за сприяння управління з питань запобігання та виявлення корупції КМДА затримано двох посадовців Подільської райдержадміністрації.

За інформацією пресслужби КМДА, це заступник начальника управління ЖКГ та головний спеціаліст відділу контролю за благоустроєм Подільської РДА.

Як повідомила пресслужба поліції Києва, двох посадовців Подільської райдержадміністрації затримали під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 1,5 тисячі доларів США.

«Ми встановили, що посадові особи протягом липня-серпня 2020 року вимагали та отримували неправомірну вигоду у сумі 3,5 тисячі доларів США та 25 тисяч гривень від представника комерційного підприємства, а саме власника житлових будівель, за непритягнення його до адміністративної відповідальності та невжиття заходів реагування на факти проведення будівельних робіт без контрольних карток на порушення благоустрою», - розповів заступник начальника слідчого управління ГУНП у м. Києві Едуард Соловйов.

Зазначені особи затримані в порядку ст. 208 КПК України. Вони надають покази слідчім, в службових приміщеннях Подільської РДА проводяться невідкладні обшуки.

Проводиться досудове розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 КК України.