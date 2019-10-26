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    У центрі Одеси іноземці влаштували криваву різанину – двоє людей загинуло

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    У центрі Одеси іноземці влаштували криваву різанину – двоє людей загинуло
    Фото: npu.gov.ua

    Поліцейські знайшли і затримали підозрюваних

    Внаслідок бійки із різаниною за участю іноземних студентів у Одесі загинуло дві людини.

    Про це повідомляє Нацполіція у Одеській області.

    У центрі Одеси сталася масова бійка з різаниною – на Грецькій площі в ніч на 26 жовтня іноземці посварилися з трьома одеситами, які після вечірки поверталися додому.

    Словесна перепалка переросла в бійку: один з іноземців дістав ніж і почав бити своїх опонентів. Розмахуючи зброєю, він навіть не помітив, як вдарив не лише одеситів, але й свого співвітчизника.

    Від отриманих поранень двоє постраждалих померли: 28-річний одесит на місці сутички, а 21-річний іноземець – в лікарні. Ще один потерпілий – 30-річний одесит – госпіталізований, він перебуває у важкому стані.

    Поліцейські знайшли і затримали підозрюваних – чоловіків у віці 24, 26 і 28 років. Їх дії кваліфіковані за статтями «умисне вбивство», «замах на вбивство» і «хуліганство».

    Всім трьом фігурантам оголошено про підозру, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Максимальне покарання, передбачене законом за подібні злочини – довічне позбавлення волі. Слідство триває.

    Нагадаємо, під час хмільного застілля у знайомого зловмисник наніс господарю десяток ножових поранень за те, що той нібито згадав його кохану образливими словами. Потому сів в автомобіль вбитого і поїхав додому в сусіднє село.

    Як повідомлялося, у п’ятницю, 25 жовтня, в місті Чорноморськ, Одеської області, невідомий облив бензином і підпалив автомобіль одного з керівників місцевого митного поста, В’ячеслава Харченка.

    кримінал Одеса вбивство іноземці
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