  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Одещині застілля знайомих закінчилося різаниною

    • Розсилка
    На Одещині застілля знайомих закінчилося різаниною

    Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві жителя Білгород-Дністровського району

    Під час хмільного застілля у знайомого зловмисник наніс господарю десяток ножових поранень за те, що той нібито згадав його кохану образливими словами. Потому сів в автомобіль вбитого і поїхав додому в сусіднє село.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Що сталося, правоохоронці з’ясували, коли знайшли покинутий у населеному пункті легковик та встановили його власника. 51-річного чоловіка зі слідами насильницької смерті виявили у власному ліжку.

    Підозрюваного у вбивстві оперативники розшукали по гарячих слідах: він заночував у знайомих односельців. Чоловік, на десять років молодший від потерпілого, неодноразово потрапляв у поле зору поліцейських за майнові злочини.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На Одещині застілля знайомих закінчилося різаниною
    На Одещині застілля знайомих закінчилося різаниною

    «Правопорушнику слідчі повідомили про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), - розповів начальник Білгород-Дністровського відділу поліції В’ячеслав Барба. – Суд обрав фігурантові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою».


    Триває досудове слідство.

    кримінал вбивство Одещина слідство чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ