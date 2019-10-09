На Одещині застілля знайомих закінчилося різаниною



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Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві жителя Білгород-Дністровського району

Під час хмільного застілля у знайомого зловмисник наніс господарю десяток ножових поранень за те, що той нібито згадав його кохану образливими словами. Потому сів в автомобіль вбитого і поїхав додому в сусіднє село.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Що сталося, правоохоронці з’ясували, коли знайшли покинутий у населеному пункті легковик та встановили його власника. 51-річного чоловіка зі слідами насильницької смерті виявили у власному ліжку.

Підозрюваного у вбивстві оперативники розшукали по гарячих слідах: він заночував у знайомих односельців. Чоловік, на десять років молодший від потерпілого, неодноразово потрапляв у поле зору поліцейських за майнові злочини.

«Правопорушнику слідчі повідомили про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), - розповів начальник Білгород-Дністровського відділу поліції В’ячеслав Барба. – Суд обрав фігурантові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою».





Триває досудове слідство.