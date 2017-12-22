  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
    Новини

    У центрі Одеси охоронні фірми влаштували стрілянину через електрощитову

    Конфлікт стався між охоронною фірмою «Олімп-Юг», що захищає інтереси забудовника, і компанією «Зевс», яка обслуговує ОСББ
    Сьогодні вдень у дворі будинку №17 на Успенській вулиці Одеси побилися представники двох охоронних фірм. В хід пішла вогнепальну зброю. Очевидці кажуть, що прозвучало не менше п'яти пострілів. Про це повідомляє «Думская». Як розповів житель будинку Геннадій Коган, представники комерсанта Гробова, що будує на території двору
    • Сьогодні, 19:58
    • Розсилка
    фото: Думская

    Конфлікт стався між охоронною фірмою «Олімп-Юг», що захищає інтереси забудовника, і компанією «Зевс», яка обслуговує ОСББ

    Сьогодні вдень у дворі будинку №17 на Успенській вулиці Одеси побилися представники двох охоронних фірм. В хід пішла вогнепальну зброю. Очевидці кажуть, що прозвучало не менше п'яти пострілів. Про це повідомляє «Думская».

    Як розповів житель будинку Геннадій Коган, представники комерсанта Гробова, що будує на території двору багатоповерховий будинок, спробували підключитися до електрощитової місцевого ОСББ.

    «Вони хотіли підключиться до нас на 40 кВт. Це повністю посадить всі мережі. Наскільки я знаю, ОСББ не давав дозволу на це, - говорить Коган. - Я вважаю, що це просто спроба рейдерства».

    За словами Геннадія, конфлікт стався між охоронною фірмою «Олімп-Юг», що захищає інтереси забудовника, і компанією «ЗЕВС», яка обслуговує ОСББ. В результаті сталася бійка і стрілянина.

    У свою чергу представник забудовника, юрист Сергій Пушкаренко, стверджує, що причиною конфлікту стали незаконні дії самих мешканців будинку.

    «Ми прийшли з усіма документами, щоб підключитися до щитової. Житель поставив свій автомобіль, закрив в'їзд у двір, - розповів юрист. - Ми хотіли посунути автомобіль, звільнити проїзд, але охоронці «Зевса», застосувавши фізичну силу і зброю, розігнали всіх».

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    У центрі Одеси охоронні фірми влаштували стрілянину через електрощитову
    У центрі Одеси охоронні фірми влаштували стрілянину через електрощитову
    У центрі Одеси охоронні фірми влаштували стрілянину через електрощитову
    У центрі Одеси охоронні фірми влаштували стрілянину через електрощитову
    У центрі Одеси охоронні фірми влаштували стрілянину через електрощитову
    У центрі Одеси охоронні фірми влаштували стрілянину через електрощитову
    У центрі Одеси охоронні фірми влаштували стрілянину через електрощитову
    У центрі Одеси охоронні фірми влаштували стрілянину через електрощитову
    У центрі Одеси охоронні фірми влаштували стрілянину через електрощитову
    фото: Думская

    Сторони заспокоїлися тільки після втручання поліції, якій навіть довелося тимчасово перекрити Успенську. Однак конфлікт на цьому не був вичерпаний.

    Протиборчі сторони все ще знаходяться на місці. Їх розділяє поліція, яка вже затримала п'ятьох невідомих у масках.

     

    Читайте також
    ОСББ Одеса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ