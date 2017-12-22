У центрі Одеси охоронні фірми влаштували стрілянину через електрощитову

Конфлікт стався між охоронною фірмою «Олімп-Юг», що захищає інтереси забудовника, і компанією «Зевс», яка обслуговує ОСББ

Сьогодні вдень у дворі будинку №17 на Успенській вулиці Одеси побилися представники двох охоронних фірм. В хід пішла вогнепальну зброю. Очевидці кажуть, що прозвучало не менше п'яти пострілів. Про це повідомляє «Думская». Як розповів житель будинку Геннадій Коган, представники комерсанта Гробова, що будує на території двору



Розсилка ВІДПРАВИТИ

фото: Думская

Конфлікт стався між охоронною фірмою «Олімп-Юг», що захищає інтереси забудовника, і компанією «Зевс», яка обслуговує ОСББ

Сьогодні вдень у дворі будинку №17 на Успенській вулиці Одеси побилися представники двох охоронних фірм. В хід пішла вогнепальну зброю. Очевидці кажуть, що прозвучало не менше п'яти пострілів. Про це повідомляє «Думская».

Як розповів житель будинку Геннадій Коган, представники комерсанта Гробова, що будує на території двору багатоповерховий будинок, спробували підключитися до електрощитової місцевого ОСББ.

«Вони хотіли підключиться до нас на 40 кВт. Це повністю посадить всі мережі. Наскільки я знаю, ОСББ не давав дозволу на це, - говорить Коган. - Я вважаю, що це просто спроба рейдерства».

За словами Геннадія, конфлікт стався між охоронною фірмою «Олімп-Юг», що захищає інтереси забудовника, і компанією «ЗЕВС», яка обслуговує ОСББ. В результаті сталася бійка і стрілянина.

У свою чергу представник забудовника, юрист Сергій Пушкаренко, стверджує, що причиною конфлікту стали незаконні дії самих мешканців будинку.

«Ми прийшли з усіма документами, щоб підключитися до щитової. Житель поставив свій автомобіль, закрив в'їзд у двір, - розповів юрист. - Ми хотіли посунути автомобіль, звільнити проїзд, але охоронці «Зевса», застосувавши фізичну силу і зброю, розігнали всіх».

Сторони заспокоїлися тільки після втручання поліції, якій навіть довелося тимчасово перекрити Успенську. Однак конфлікт на цьому не був вичерпаний.

Протиборчі сторони все ще знаходяться на місці. Їх розділяє поліція, яка вже затримала п'ятьох невідомих у масках.