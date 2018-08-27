У Лиманському районі водій автомобіля збив мопед і зник з місця події
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Пасажира мопеду доставили у лікарню
У селі Олександрівка Лиманського району Одеської області водій автомобіля невстановленої марки і моделі збив мопед з двома людьми.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив житель Лиманського району Руслан Демчук з посиланням на очевидців.
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Він уточнив, що після ДТП винуватець зник в невідомому напрямку.
В результаті аварії постраждав пасажир мопеда - його госпіталізували в обласну лікарню. А ось водій мопеда самостійно залишив місце події.
Джерело: Пушкинская.net