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    У Лиманському районі водій автомобіля збив мопед і зник з місця події

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    У Лиманському районі водій автомобіля збив мопед і зник з місця події

    Пасажира мопеду доставили у лікарню

    У селі Олександрівка Лиманського району Одеської області водій автомобіля невстановленої марки і моделі збив мопед з двома людьми.

    Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив житель Лиманського району Руслан Демчук з посиланням на очевидців.

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    Він уточнив, що після ДТП винуватець зник в невідомому напрямку.

    В результаті аварії постраждав пасажир мопеда - його госпіталізували в обласну лікарню. А ось водій мопеда самостійно залишив місце події.

    Джерело: Пушкинская.net

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