У Міському саду Одеси проведуть фестиваль «Великодня радість»



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Знайомство з традиціями свята, концерт, ярмарок рукоділля, творчі майстер-класи, фотозони, ігри та розваги

28 квітня 2019 року в Міському саду Одеси вчетверте відбудеться фестиваль «Великодня радість». Відкриття фестивалю - о 15:00.

Захід є спільним проектом Одеської єпархії Української Православної Церкви та Одеської міської ради.

У програмі

концертна програма;

ярмарок рукоділля;

творчі майстер-класи від одеських умільців;

дитяча дзвіниця;

туристська смуга перешкод;

ігри та розваги для дітей;

фотозони з Великоднім яйцем у зріст людини;

ігри з аніматором;

ростові ляльки.

Гості фестивалю зможуть ознайомитися з великодніми традиціями зустрічі і привітаннями до свята в різних країнах. Учасники свята дізнаються, чому одним з головних символів християнського свята є червоне яйце, яке чудо відбувається в суботу Страсного тижня та багато іншого.

Всім охочим запропонують стати учасниками ігрових, просвітницьких програм та конкурсів для дітей і дорослих, поспілкуватися з ляльками-велетнями, зробити фото на пам'ять, задзвонити у дзвони дитячої дзвіниці, випробувати свою спритність і силу при проходженні туристської смуги перешкод.

Дітей, які виявили свої таланти, знання, кмітливість, силу, спритність і витривалість, чекають заохочення: призи і солодкі подарунки.

Для любителів створювати різні вироби своїми руками досвідчені наставники проведуть майстер-класи з ліплення з глини, орігамі, аплікації, бісероплетіння, писанкарства та інших ремесел і мистецтв.

Протягом усього свята працюватиме виставка-продаж виробів народної творчості.

Фестиваль «Пасхальна радість» пройде з благословення Високопреосвященнішого Агафангела, митрополита Одеського та Ізмаїльського, і під патронатом Одеського міського голови Геннадія Труханова.