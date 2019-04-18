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    У Міському саду Одеси проведуть фестиваль «Великодня радість»

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    У Міському саду Одеси проведуть фестиваль «Великодня радість»

    Знайомство з традиціями свята, концерт, ярмарок рукоділля, творчі майстер-класи, фотозони, ігри та розваги

    28 квітня 2019 року в Міському саду Одеси вчетверте відбудеться фестиваль «Великодня радість». Відкриття фестивалю - о 15:00.

    Захід є спільним проектом Одеської єпархії Української Православної Церкви та Одеської міської ради.

    У програмі

    • концертна програма;
    • ярмарок рукоділля;
    • творчі майстер-класи від одеських умільців;
    • дитяча дзвіниця;
    • туристська смуга перешкод;
    • ігри та розваги для дітей;
    • фотозони з Великоднім яйцем у зріст людини;
    • ігри з аніматором;
    • ростові ляльки.

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    Гості фестивалю зможуть ознайомитися з великодніми традиціями зустрічі і привітаннями до свята в різних країнах. Учасники свята дізнаються, чому одним з головних символів християнського свята є червоне яйце, яке чудо відбувається в суботу Страсного тижня та багато іншого.

    Всім охочим запропонують стати учасниками ігрових, просвітницьких програм та конкурсів для дітей і дорослих, поспілкуватися з ляльками-велетнями, зробити фото на пам'ять, задзвонити у дзвони дитячої дзвіниці, випробувати свою спритність і силу при проходженні туристської смуги перешкод.

    Дітей, які виявили свої таланти, знання, кмітливість, силу, спритність і витривалість, чекають заохочення: призи і солодкі подарунки.

    Для любителів створювати різні вироби своїми руками досвідчені наставники проведуть майстер-класи з ліплення з глини, орігамі, аплікації, бісероплетіння, писанкарства та інших ремесел і мистецтв.

    Протягом усього свята працюватиме виставка-продаж виробів народної творчості.

    Фестиваль «Пасхальна радість» пройде з благословення Високопреосвященнішого Агафангела, митрополита Одеського та Ізмаїльського, і під патронатом Одеського міського голови Геннадія Труханова.

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