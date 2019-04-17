Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганський дій на пункті вагового контролю під Одесою



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Подія сталася 16 квітня, близько половини одинадцятої вечора, на посту «Дачне» у Біляївському районі

До поліції звернувся голова громадської організації та повідомив, що група невідомих озброєних осіб напала на представників його організації, які знаходилися на ваговому пункті та контролювали діяльність працівників під час зважування вантажних автомобілів.

Про це інформує прес-служба ГУ НПв Одеській області, повідомляє «Главком».

Внаслідок події троє чоловіків отримали ушкодження та були доставлені до лікарні з травмами різної тяжкості. Крім того, механічні ушкодження отримали декілька автомобілів представників громадськості.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії зі свідками, потерпілими та очевидцями кримінального правопорушення, а також вживаються заходи по встановленню та затриманню правопорушників.





Триває слідство.