Киян запрошують на ярмарки: де можна купити дешевші продукти (адреси)
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Розсилка
Ярмарки відбудуться у семи районах Києва
У середу, 17 квітня, для повнішого задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції у столиці пройдуть сезонні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.
Отже, сьогодні ярмарки відбудуться:
- Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
- Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
- Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20, вул. Петра Вершигори, 1;
- Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Тверської та Ковпака);
- Подільському районі – просп. Правди, 5-11, вул. Світлицького, 33;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8,
- Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А.
Як повідомлялося, ярмарки у Києві триватимуть до кінця тижня.
Нагадаємо, з початку року в Україні подешевшали деякі соціальні продукти харчування. Зокрема, у березні, в порівнянні з січнем, тушка куряча впала в ціні на 34 коп. до 58,3 грн/кг, яйця подешевшали на 2,07 грн — до 22,7 грн за десяток. Також стала доступнішою олія соняшникова - літр продукту подешевшав на 14 коп., до 34,9 грн.
Але переважна більшість соціальних продуктів харчування зросла в ціні.