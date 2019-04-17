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    Киян запрошують на ярмарки: де можна купити дешевші продукти (адреси)

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    Киян запрошують на ярмарки: де можна купити дешевші продукти (адреси)

    Ярмарки відбудуться у семи районах Києва

    У середу, 17 квітня, для повнішого задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції у столиці пройдуть сезонні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

    Отже, сьогодні ярмарки відбудуться:

    • Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
    • Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
    • Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20, вул. Петра Вершигори, 1;
    • Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Тверської та Ковпака);
    • Подільському районі – просп. Правди, 5-11, вул. Світлицького, 33;
    • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8,
    • Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А.

    Як повідомлялося, ярмарки у Києві триватимуть до кінця тижня.

    Нагадаємо, з початку року в Україні подешевшали деякі соціальні продукти харчування. Зокрема, у березні, в порівнянні з січнем, тушка куряча впала в ціні на 34 коп. до 58,3 грн/кг, яйця подешевшали на 2,07 грн — до 22,7 грн за десяток. Також стала доступнішою олія соняшникова - літр продукту подешевшав на 14 коп., до 34,9 грн.

    Але переважна більшість соціальних продуктів харчування зросла в ціні.

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