Киян запрошують на ярмарки: де можна купити дешевші продукти (адреси)



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Ярмарки відбудуться у семи районах Києва

У середу, 17 квітня, для повнішого задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції у столиці пройдуть сезонні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

Отже, сьогодні ярмарки відбудуться:

Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;

Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20, вул. Петра Вершигори, 1;

Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Тверської та Ковпака);

Подільському районі – просп. Правди, 5-11, вул. Світлицького, 33;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8,

Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А.

Як повідомлялося, ярмарки у Києві триватимуть до кінця тижня.

Нагадаємо, з початку року в Україні подешевшали деякі соціальні продукти харчування. Зокрема, у березні, в порівнянні з січнем, тушка куряча впала в ціні на 34 коп. до 58,3 грн/кг, яйця подешевшали на 2,07 грн — до 22,7 грн за десяток. Також стала доступнішою олія соняшникова - літр продукту подешевшав на 14 коп., до 34,9 грн.

Але переважна більшість соціальних продуктів харчування зросла в ціні.