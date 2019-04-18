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    Одеситів попередили про відключення водопостачання

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    Одеситів попередили про відключення водопостачання

    До уваги одеситів: відключення води на 18 квітня

    Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт із заміни запірного крана діаметром 300 мм і 2-х запірних кранів діаметром 200 мм за адресами: вул. Академіка Філатова ріг вул. Космонавтів та Академіка Філатова, 26

    18 квітня 2019 року з 09:00 до 22:00 буде припинено подавання води споживачам таких вулиць міста:

    • Люстдорфська дорога, 50-88;
    • вул. Космонавтів, 1-15, 2-28;
    • вул. Академіка Філатова, 2-60, 1-43;
    • вул. Маршала Малиновського, 1-51;
    • вул. Івана та Юрія Лип, 1-7;
    • вул. Героїв Крут 1-33, 2-38;
    • вул. Варненська, 1-7, 2-4.

    Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово завдані незручності.
    Телефон для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).

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