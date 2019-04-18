Одеситів попередили про відключення водопостачання
-
Розсилка
До уваги одеситів: відключення води на 18 квітня
Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт із заміни запірного крана діаметром 300 мм і 2-х запірних кранів діаметром 200 мм за адресами: вул. Академіка Філатова ріг вул. Космонавтів та Академіка Філатова, 26
18 квітня 2019 року з 09:00 до 22:00 буде припинено подавання води споживачам таких вулиць міста:
- Люстдорфська дорога, 50-88;
- вул. Космонавтів, 1-15, 2-28;
- вул. Академіка Філатова, 2-60, 1-43;
- вул. Маршала Малиновського, 1-51;
- вул. Івана та Юрія Лип, 1-7;
- вул. Героїв Крут 1-33, 2-38;
- вул. Варненська, 1-7, 2-4.
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово завдані незручності.
Телефон для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).