У Києві добряче п’яний водій буса розтрощив дві автівки: є постраждалі

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Фото: Інформатор ДТП на Софіївській Борщагівці

Виявилося, що у п'яного водія немає водійських прав і страховки

У четвер, 17 травня, на Софіївській Борщагівці неабияк п'яний водій буса Opel Movano влетів в автомобілі, що стояли на світлофорі.

Аварія трапилася близько 22:00. Про це повідомляє Інформатор.

На вулиці Соборна п'яний водій Opel Movan маневрував на дорозі. Не впоравшись з керуванням, він влетів на світлофорі Ravon і Hyundai. Постраждали дві людини - пасажир буса і вагітна дівчина-водій Ravon. Пасажира Opel госпіталізували, а дівчині медики надали допомогу на місці події. Як уточнили лікарі, вагітній була потрібна швидше психологічна підтримка, вона перебувала в стані стресу.

Водій Movan після аварії вийшов з машини. Як виявилося, чоловік був добряче п'яний і невпевнено тримався на ногах. Також він не міг визначити своє місцезнаходження і говорив, що зараз у Волновасі (місто в Донецькій області, відноситься до зони АТО, де відбувалися бої). Крім цього, виявилося, що у п'яного водія немає водійських прав і страховки. Поліція попросила його пройти з ними до відділку, але чоловік сказав, що без пива не піде і просив правоохоронців купити йому «пляшечку світлого».

Порушено кримінальну справу за статтями 130 (Керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння) та 126 (Керування транспортними засобами водіями, які не мають при собі посвідчення водія).

Як повідомлялося, 18 травня на Окружній дорозі Daewoo Nubira збив дівчину-порушника: вона намагалася перебігти 10-смугову дорогу.