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    У Роздільнянському районі п’ятеро дітей-сиріт отримали документи на власне житло

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    У Роздільнянському районі п’ятеро дітей-сиріт отримали документи на власне житло

    За минулий рік житлом на Одещині було забезпечено 147 дітей-сиріт

    На умовах співфінансування з обласного, районного і місцевих бюджетів придбано житло для п’ятьох дітей-сиріт. Напередодні про це повідомили у Роздільнянській районній державній адміністрації. 

    «Діти не мають залишатися сам на сам зі складними життєвими обставинами. І це дійсно чудова можливість передати у власність квартири чи будинки тим, хто цього потребує. Приміром, за різними програмами минулого року в районі було забезпечено житлом 14 дітей з числа сиріт і позбавлених батьківського піклування», - підкреслила голова Роздільнянської державної районної адміністрації Наталія Бараненко. 

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    У Роздільнянському районі п’ятеро дітей-сиріт отримали документи на власне житло
    У Роздільнянському районі п’ятеро дітей-сиріт отримали документи на власне житло

    Нагадаємо, загалом протягом 2018 року в Одеській області житлом було забезпечено 147 дітей з числа сиріт і позбавлених батьківського піклування. Це є одним із найвищих показників в Україні.
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