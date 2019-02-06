У Роздільнянському районі п’ятеро дітей-сиріт отримали документи на власне житло



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За минулий рік житлом на Одещині було забезпечено 147 дітей-сиріт

На умовах співфінансування з обласного, районного і місцевих бюджетів придбано житло для п’ятьох дітей-сиріт. Напередодні про це повідомили у Роздільнянській районній державній адміністрації.

«Діти не мають залишатися сам на сам зі складними життєвими обставинами. І це дійсно чудова можливість передати у власність квартири чи будинки тим, хто цього потребує. Приміром, за різними програмами минулого року в районі було забезпечено житлом 14 дітей з числа сиріт і позбавлених батьківського піклування», - підкреслила голова Роздільнянської державної районної адміністрації Наталія Бараненко.

Нагадаємо, загалом протягом 2018 року в Одеській області житлом було забезпечено 147 дітей з числа сиріт і позбавлених батьківського піклування. Це є одним із найвищих показників в Україні.