У Малайзії подружжя росіян «жонглювало» на вулиці немовлям. Їх затримали



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90-секундне відео було завантажене на Facebook користувачем, який описав дії батьків дитини як «безвідповідальний акт, який може буквально заподіяти травму»

Поліція затримала подружжя після того, як відеозапис їхнього виступу став вірусним

У Малайзії затримали подружжя росіян, які під час вуличного виступу розмахували своєю чотиримісячною донькою та підкидали її в повітря.

Батьків допитують у справі про насильство щодо дитини, повідомила поліція агентству AFP.

Поліція затримала подружжя після того, як відеозапис їхнього виступу став вірусним. Батьки, яким близько 30 років, подорожують Південно-Східною Азією як мандрівники.

90-секундне відео було завантажене на Facebook користувачем, який описав дії батьків дитини як «безвідповідальний акт, який може буквально заподіяти травму». Він закликав поліцію заарештувати їх.

На ролику можна побачити чоловіка, який тримає дитину за ноги, розмахує нею в різні боки. Він також кілька разів підкидав дитину в повітря, на мить відпускаючи її. Поряд з ним перебувала група європейців, які грали на інструментах і співали.

Співробітники Facebook повідомили, що не видаляли відео, тому що «це може допомогти з порятунком дитини, про яку йдеться». Відео можна переглянути в інтернеті, але з попередженням, що воно «може містити насильство над дитиною або підлітком».

Джерело: ВВС Україна