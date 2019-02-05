Топ-чиновники масово привласнюють квартири, видані їм на час роботи у Києві
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Розсилка
У Києві за останні чотири роки обліковувалося близько 2 500 службових квартир
Начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко, суддя-племінник нардепа Сергія Ківалова Сергій Могил та інші топ-чиновники масово приватизують службові квартири в дорогих київських ЖК.
Про це йдеться в сюжеті Максима Опанасенка та Марії Землянської для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» (Bihus.Info).
У Києві за останні чотири роки обліковувалося близько 2 500 службових квартир - за даними, які надали Bihus.Info в Київській міській державній адміністрації. Однак, як з’ясували журналісти телепрограми, частина зі службових квартир столиці за цей час була виведена з цього статусу і перейшла у приватну власність. Зокрема, йдеться про елітні апартаменти в найдорожчих столичних комплексах. Деякі з них взагалі були перепродані невдовзі після приватизації.
Суддя Конституційного суду Олександр Касмінін – останній призначений екс-президентом Віктором Януковичем на таку посаду. У грудні 2013го Касмініну надали в користування службову квартиру в одному з найдорожчих житлових комплексів Києва - «Панорамі на Печерську» - площею у понад 150 квадратних метрів. А вже у травні 2014-го суддя домігся виведення цих апартаментів з переліку службових і приватизував. Нині їхня вартість – близько 5 мільйонів гривень.
Водночас родина судді явно не з тих, що потребує фінансової допомоги від держави. Лише зарплатня Олександра Касмініна у 2017 році становила понад мільйон гривень. Його дружина – Анфіса – тоді ж отримала три мільйони гривень дивідендів. Окрім цього Касмініни володіють низкою об’єктів нерухомості в Полтаві.
У цьому ж житловому комплексі - “Панорама на Печерську” - службові квартири спочатку отримали, а потім приватизували начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко та екс-суддя Тамара Грищенко.
Апартаменти Муженку надали в користування у 2013 році. А в травні 2015-го квартиру приватизувала дружина Муженка Наталя.
Екс-суддя Тамара Грищенко взагалі зуміла приватизувати службову квартиру через два роки після відставки (!) з посади судді. До того ж вона володіє і землею, і нерухомістю у Київській області.
Скористався можливістю приватизувати службову квартиру в дорогому ЖК на бульварі Дружби народів, 14-16 і екс-суддя Вищого господарського суду Сергій Могил. Нині він намагається через конкурс потрапити до Верховного суду.
На співбесіді Могил заявив, що на той момент його родина потребувала поліпшення житлових умов. Водночас приватизовану службову квартиру родина вже продала. Натомість придбала величезні апартаменти, площею у понад 180 квадратних метрів на бульварі Лесі Українки. Окрім цього, Могили володіють трьома елітними іномарками і мають значні суми заощаджень.
В ЖК на Дружби народів квартири також приватизували колишні колеги Сергія Могила з Вищого господарського суду – Галина Прокопанич та Михайло Запорощенко. Прокопанич взагалі не користується цим житлом, а мешкає в елітних Гореничах під Києвом. На її доньку, що нині перебуває в Канаді, тут оформлено цілий котедж. Окрім цього, донька є власницею недешевої квартири в Голосіївському районі. Інформації про це в декларації Прокопанич, що нині вже перебуває у відставці, немає.
Запорощенко також не використовує приватизоване житло. Бо ще у 2015 році суддя перестав виходити на роботу. Згодом стало відомо, що він перебуває у Москві, потім – в окупованому Криму. Запорощенка офіційно звільнили з посади аж у 2017-му. Жодної інформації про його місцезнаходження нині немає. Приватизована квартира зараз записана на сина Запорощенка.
Службову квартиру у одному з «найзеленіших» ЖК в Києві – «Кришталеві джерела», що розташована впритул до парку «Феофанія» - приватизував і нинішній заступник начальника слідчого управління київської поліції Едуард Соловйов.
Посаду в Києві він отримав не так давно. Раніше Соловйов працював в Управлінні боротьбі з організованою злочинністю в Донецькій області. У декларації слідчого – каблучки з діамантами, золото, колекція монет і чимало готівки - 106 000 доларів, 30 000 євро, 6 000 франків. З авто – Мерседес Е200 та Сітроен ДС5. А дружина володіє бізнесом - аптеками, об’єднаними у ТОВ «Салюс-Фарм».
Попри явно небідне існування квартиру у «Кришталевих джерелах», яку родина отримала згодом як службову, поліцейський все ж приватизував.