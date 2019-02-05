Топ-чиновники масово привласнюють квартири, видані їм на час роботи у Києві

Начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко, суддя-племінник нардепа Сергія Ківалова Сергій Могил та інші топ-чиновники масово приватизують службові квартири в дорогих київських ЖК.

Про це йдеться в сюжеті Максима Опанасенка та Марії Землянської для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» (Bihus.Info).

У Києві за останні чотири роки обліковувалося близько 2 500 службових квартир - за даними, які надали Bihus.Info в Київській міській державній адміністрації. Однак, як з’ясували журналісти телепрограми, частина зі службових квартир столиці за цей час була виведена з цього статусу і перейшла у приватну власність. Зокрема, йдеться про елітні апартаменти в найдорожчих столичних комплексах. Деякі з них взагалі були перепродані невдовзі після приватизації.