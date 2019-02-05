На Одещині захворюваність на кір за тиждень знизилася на 32%



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Одеській області є достатня кількість вакцин для щеплення від кору

Захворюваність на кір в Одеській області на початку лютого знизилася на 32% у порівнянні з попереднім тижнем. Про це стало відомо під час апаратної наради Одеської обласної державної адміністрації.

«Наразі у нас є достатня кількість вакцин для щеплення від кору – 59 тисяч доз. Охоплення вакцинацією має сягати понад 95% населення, але в деяких районах показники лише 89-92%, в окремих – 71%. Аби підвищити колективний імунітет, необхідно збільшити обізнаність населення через різні засоби комунікації та проведення роз’яснювальної роботи», — наголосив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

Директор департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА Олена Теряєва зазначила, що з початку року в Одеській області зареєстровано 394 хворих на кір, більшість з яких діти. «Наразі триває спалах кору у селі Шевченкове Кілійського району. Там проводяться протиепідемічні заходи, а навчальні заклади перебувають на карантині. За епідпоказниками вже проведено щеплення 184 мешканців району», — підкреслила вона.

Нагадаємо, в Одеській області затвердили алгоритм взаємодії закладів освіти та охорони здоров’я для вирішення питань відвідування шкіл і садків дітьми, які не мають щеплень. Можливість їхнього допуску до занять буде визначатися в індивідуальному порядку територіальною лікарсько-консультативною комісією.