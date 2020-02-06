У Суворовському районі ремонтують внутрішньоквартальний проїз
В Одесі проводять роботи з капремонту внутрішньоквартального проїзду по вулиці Капітана Кузнєцова
У Суворовському районі Одеси виконуються роботи з капітального ремонту внутрішньоквартального проїзду по вул. Капітана Кузнєцова, 108/110.
У будинку №108 розташовується керівна компанія «Суворовський», яка обслуговує багатоквартирні будинки і низку громадських організацій в однойменному районі Одеси.
Капітальним ремонтом передбачені влаштування нового асфальтобетонного покриття проїжджої частини і тротуарів, а також укладання тактильної плитки.
Капремонт внутрішньоквартального проїзду забезпечить безперешкодний доступ до будинків і установ, а також створить комфорт місцевим жителям.
Наразі проводяться підготовчі роботи з улаштування основ з щебенево-піщаних сумішей.
Завершити капремонт внутрішньоквартального проїзду по вул. Капітана Кузнєцова, 108/110 планується в березні-квітні 2020 року.
Замовником робіт виступає управління дорожнього господарства Одеської міськради.