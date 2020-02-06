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    Новини

    У Суворовському районі ремонтують внутрішньоквартальний проїз

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    У Суворовському районі ремонтують внутрішньоквартальний проїз
    У Суворовському районі ремонтують внутрішньоквартальний проїз
    У Суворовському районі ремонтують внутрішньоквартальний проїз
    У Суворовському районі ремонтують внутрішньоквартальний проїз
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    В Одесі проводять роботи з капремонту внутрішньоквартального проїзду по вулиці Капітана Кузнєцова

    У Суворовському районі Одеси виконуються роботи з капітального ремонту внутрішньоквартального проїзду по вул. Капітана Кузнєцова, 108/110.

    У будинку №108 розташовується керівна компанія «Суворовський», яка обслуговує багатоквартирні будинки і низку громадських організацій в однойменному районі Одеси.

    Капітальним ремонтом передбачені влаштування нового асфальтобетонного покриття проїжджої частини і тротуарів, а також укладання тактильної плитки.

    Капремонт внутрішньоквартального проїзду забезпечить безперешкодний доступ до будинків і установ, а також створить комфорт місцевим жителям.
    Наразі проводяться підготовчі роботи з улаштування основ з щебенево-піщаних сумішей.

    Завершити капремонт внутрішньоквартального проїзду по вул. Капітана Кузнєцова, 108/110 планується в березні-квітні 2020 року.

    Замовником робіт виступає управління дорожнього господарства Одеської міськради.

    Одеса благоустрій
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