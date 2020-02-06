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    В Одесі демонтували пам'ятну дошку соратнику Сталіна

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    Дошку демонтовано на виконання закону України про декомунізацію - В Одесі демонтували пам'ятну дошку соратнику Сталіна
    Дошку демонтовано на виконання закону України про декомунізацію

    В Одесі Калінін 1922 року агітував за збір коштів для деяких районів РСФСР, що потерпали від неврожаю, хоча в цей же час голодував Південь України

    В Одесі у рамках декомунізації демонтували пам'ятну дошку політичному діячу СРСР Михайлові Калініну.

    Про це повідомляє пресслужба південного відділення Інституту національної пам'яті на своїй сторінці у Facebook.

    «На виконання закону України про декомунізацію демонтовано ще одну дошку Михайлові Калініну - голові Президії Верховної Ради СРСР (1936-1946), голові центрвиконкому СРСР (1922-1938), голові Всеросійського центрвиконкому (1919-1938)», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що в Одесі Калінін 1922 року агітував за збір коштів для деяких районів РСФСР, що потерпали від неврожаю, хоча в цей же час голодував Південь України.

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    Ім’я Калініна також внесено до списку історичних постатей, що підпадають під хакон про декомунізацію.

    До слова, 4 лютого демонтовано з будівлі гуртожитку №2 Одеського національного університету імені Мечникова останній у місті барельєф маршалу Радянського Союзу Георгію Жукову.

    історія декомунізація Одеса дошка пам'яті СРСР Український інститут національної пам'яті
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