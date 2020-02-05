В Одесі тимчасово перекриють рух автотранспорту по двох вулицях



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У місті буде тимчасово закрито рух на перехресті просп. Небесної Сотні і Шкільного аеродрому

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту перехрестя просп. Небесної Сотні і Шкільного аеродрому із заміною трамвайних колій буде тимчасово закрито рух автотранспорту на даній ділянці.

Закриття транспорту пройде у два етапи:

з 10 березня по 24 квітня 2020 року - закриття частини перехрестя, рух з вул. Інглезі;

з 24 квітня по 10 червня 2020 року - закриття частини перехрестя, рух з вул. Левітана.

Відповідне розпорядження підписане міським головою:

Розпорядження

Одеського міського голови

№ 41 від 29.01.2020 р.

Про тимчасове закриття руху автотранспорту на перехресті просп. Небесної Сотні та Шкільного аеродрому в м. Одесі

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 27 Закону України «Про дорожній рух», Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини) у новій редакції, затверджених рішенням Одеської міської ради від 23 грудня 2011 року № 1631-VI, у зв’язку з проведенням робіт з капітального ремонту перехрестя просп. Небесної Сотні та Шкільного аеродрому із заміною трамвайної колії:

1. Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради узгодити з Управлінням патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції тимчасове закриття руху автотранспорту на перехресті просп. Небесної Сотні та Шкільного аеродрому в м. Одесі з 10 березня по 10 червня 2020 року у два етапи та встановити контроль його виконання:

- І етап – закриття частини перехрестя, рух з вул. Інглезі – з 10 березня по 24 квітня 2020 року;

- ІІ етап – закриття частини перехрестя, рух з вул. Левітана – з 24 квітня по 10 червня 2020 року.

2. Товариству з обмеженою відповідальністю «РОСТДОРСТРОЙ»:

2.1. Загородити тимчасовими щитами встановленого зразка місця виконання робіт.

2.2. Встановити дорожні знаки за схемою, розробленою комунальною установою «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» Одеської міської ради, погодженою Управлінням патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції і департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради.

2.3. Після завершення робіт відновити порушений благоустрій з відновленням дорожнього покриття, враховуючи потреби осіб з інвалідністю, зокрема з порушенням зору, у строки, передбачені пунктом 1 цього розпорядження.

3. Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради у встановленому порядку надати дозволи на тимчасове порушення існуючого благоустрою.

4. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради сповістити населення про тимчасове закриття руху автотранспорту.



5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Рябоконя П.М.

Г. Труханов