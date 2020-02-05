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    В Одесі тимчасово перекриють рух автотранспорту по двох вулицях

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    В Одесі тимчасово перекриють рух автотранспорту по двох вулицях

    У місті буде тимчасово закрито рух на перехресті просп. Небесної Сотні і Шкільного аеродрому

    У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту перехрестя просп. Небесної Сотні і Шкільного аеродрому із заміною трамвайних колій буде тимчасово закрито рух автотранспорту на даній ділянці.

    Закриття транспорту пройде у два етапи:

    • з 10 березня по 24 квітня 2020 року - закриття частини перехрестя, рух з вул. Інглезі;
    • з 24 квітня по 10 червня 2020 року закриття частини перехрестя, рух з вул. Левітана.

    Відповідне розпорядження підписане міським головою:

    Розпорядження
    Одеського міського голови
    № 41 від 29.01.2020 р.

    Про тимчасове закриття руху автотранспорту на перехресті просп. Небесної Сотні та Шкільного аеродрому в м. Одесі

    Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 27 Закону України «Про дорожній рух», Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини) у новій редакції, затверджених рішенням Одеської міської ради від 23 грудня 2011 року № 1631-VI, у зв’язку з проведенням робіт з капітального ремонту перехрестя просп. Небесної Сотні та Шкільного аеродрому із заміною трамвайної колії:

    1. Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради узгодити з Управлінням патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції тимчасове закриття руху автотранспорту на перехресті просп. Небесної Сотні та Шкільного аеродрому в м. Одесі з 10 березня по 10 червня 2020 року у два етапи та встановити контроль його виконання:
    - І етап – закриття частини перехрестя, рух з вул. Інглезі – з 10 березня по 24 квітня 2020 року;
    - ІІ етап – закриття частини перехрестя, рух з вул. Левітана – з 24 квітня по 10 червня 2020 року.

    2. Товариству з обмеженою відповідальністю «РОСТДОРСТРОЙ»:
    2.1. Загородити тимчасовими щитами встановленого зразка місця виконання робіт.
    2.2. Встановити дорожні знаки за схемою, розробленою комунальною установою «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» Одеської міської ради, погодженою Управлінням патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції і департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради.

    2.3. Після завершення робіт відновити порушений благоустрій з відновленням дорожнього покриття, враховуючи потреби осіб з інвалідністю, зокрема з порушенням зору, у строки, передбачені пунктом 1 цього розпорядження.

    3. Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради у встановленому порядку надати дозволи на тимчасове порушення існуючого благоустрою.

    4. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради сповістити населення про тимчасове закриття руху автотранспорту.

    5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Рябоконя П.М.

    Г. Труханов

    Одеса благоустрій дорожній рух ремонт самоврядування вулиця
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