У Воронцовському провулку кладуть сучасну плитку замість обіцяної автентичної бруківки



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Скандальна реконструкція в Одесі

Схоже, в мерії вирішили не морочитися і використовували для ремонту проїжджої частини і тротуарів у Воронцовському провулку сучасну плитку. На це звернув увагу одеський краєзнавець і історик Олександр Бабич.

Він зазначив, що коли одеська влада говорила про реставрацію Воронцовського провулку, то робився акцент на тому, що треба зберегти і відновити історичний вигляд максимально точно.

«Одним з основних аргументів було те, що там знімали масу фільмів. І про стару бруківку і лаву говорили. Тільки що я заглянув і подивився на ремонт. Геннадій Труханов, вас обдурили! Там кладуть не стару бруківку - стара повалена у дворі Воронцовського. Стара, знята з Софіївської та Преображенської, валяється на Розкидайлівській на складі (якщо не продали). А в мішках і на першій ділянці не той камінь. Чи не буде кіно там, де нова плиточка. Чи не буде історичного тла, там де нові звершення! Це не реставрації - це ремонти», - написав Бабич на своїй сторінці в Фейсбуці.

Нагадаємо, роботи в Воронцовському провулку почалися в кінці червня і повинні завершитися в грудні 2020 го. На ремонт мерія витратить 22 мільйона 406 тисяч. Виграла тендер компанія «Пік-Строй» повинна була поміняти покриття проїжджої частини та тротуару і покласти замість асфальту бруківку.

Джерело: Думская