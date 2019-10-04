Сімейні лікарі Одеси ведуть роботу з протидії ВІЛ



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В Одесі організовано навчання сімейних лікарів і тестування на ВІЛ по всіх сімейних амбулаторіях

Для сімейних лікарів Центрів первинної медико-санітарної допомоги Одеси поточного тижня відбувся тренінг, присвячений зменшенню шкоди, лікуванню, догляду та підтримці ключових груп населення і людей, які живуть з ВІЛ.

Навчання провели тренери - лікарі Одеського міського центру профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом, а також представники громадського руху «Віра, Надія, Любов». Тренінг організований за підтримки департаменту охорони здоров'я Одеської міськради на базі Одеського міського Центру здоров'я.

Учасники тренінгу отримали інформацію про історію виникнення СНІДу, його профілактику, діагностику та лікування, види та особливості призначення антиретровірусної терапії, епідеміологічної ситуації з ВІЛ-інфекції у світі, Україні, Одесі та Одеському регіоні. Крім того, були представлені стандарти міжнародного і національного законодавства в сфері ВІЛ / СНІДу та дотримання прав людей, які живуть з ВІЛ.

Також під час тренінгу були обговорені питання протидії поширенню наркоманії і комплексні програми профілактики і лікування ВІЛ для людей, що вживають наркотики. Медики внесли пропозиції щодо оптимізації системи направлення представників ключових груп для отримання необхідних їм послуг.

Отримані знання актуальні для сімейних лікарів з урахуванням того, що у всіх Центрах первинної медико-санітарної допомоги Одеси міським департаментом охорони здоров'я впроваджено експрес-тестування на ВІЛ. При відвідуванні сімейної амбулаторії пацієнт може безкоштовно протягом 10-15 хвилин дізнатися свій ВІЛ-статус.

Тест-системи для обстеження на ВІЛ закуплені за кошти міського бюджету Одеси. У першому півріччі поточного року тестування на ВІЛ у сімейних амбулаторіях пройшли понад шість тисяч одеситів. Всього ж за цей період у міських медзакладах були обстежені на ВІЛ близько 16,5 тисячі осіб, що дозволило виявити 371 випадок ВІЛ-інфекції та направити цих пацієнтів до спеціалізованого закладу для отримання антиретровірусної терапії.

Програма обстеження на ВІЛ у міських медзакладах Одеси спрямована на досягнення цілей «90-90-90» глобальної ініціативи Fast Track Cities, до якої Одеса приєдналася завдяки підписанню міським головою Геннадієм Трухановим Паризької декларації. Це означає, що не менше 90% ВІЛ-позитивних пацієнтів знають свій статус, 90% з них отримують антиретровірусну терапію, 90% мають невизначуване вірусне навантаження.