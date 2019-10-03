Адміністратора згорілого одеського готелю «Токіо Стар» можуть випустити з СІЗО



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У старшого адміністратора готелю «Токіо-Стар» Ірини Паровик дві маленькі доньки

Представник прокуратури не наполягатиме на необхідності тримати підозрювану під вартою

Прокуратура на наступному засіданні суду не наполягатиме на триманні під вартою колишнього старшого адміністратора готелю «Токіо Стар» Ірини Паровик, яка вже дала свідчення і взяла участь в інших слідчих діях.

Таку позицію висловив новопризначений прокурор області Максим Вихор на зустрічі з групою пікетувальників, повідомляє «Укрінформ».

«Наскільки мені відомо, слідчий провів допити, фігурантка провадження практично вже не може впливати негативно на хід слідства - знищити якісь докази чи тиснути на свідків. Тому на наступному засіданні суду представник прокуратури не наполягатиме на необхідності тримати підозрювану під вартою. Але прийняття відповідного рішення за клопотанням адвоката є прерогативою суду», - сказав Вихор.

Своєю чергою громадський активіст Марк Гордієнко звернув увагу прокурора області на те, що протягом трьох тижнів з арештованою Паровик, яка має двох малолітніх дітей, не проводили жодних слідчих дій.

«Ми стежимо, як і багато хто з одеситів, за розслідуванням резонансної справи про пожежу в готелі «Токіо Стар». Знаємо, що одного зі співвласників готелю не вдалось притягнути до відповідальності, бо він утік за кордон. Головному інженеру закладу теж дали змогу покинути межі України, а от жінку, яка опікувалася покоївками та видавала зарплату, прокуратура вимагає тримати в СІЗО», - звернувся до Вихора активіст.

Наприкінці вересня одеський апеляційний суд відмовився пом’якшувати запобіжний захід адміністратору згорілого готелю «Токіо Стар» Ірині Паровик і залишив її в СІЗО до 18 жовтня.

У Ірини Паровик дві маленькі доньки. Одній п’ять років, іншій – рік і дев’ять місяців. Чоловік працює, і щоб доглядати за дітьми, довелося викликати з Балти 70-річну бабусю.

У вересні старшого адміністратора готелю «Токіо-Стар» взяли під варту.

Як відомо, 20 серпня Київський райсуд Одеси обрав власнику готелю «Токіо Стар» Вадиму Чорному запобіжний захід - 60 діб слідчого ізолятора без права вийти під грошову заставу.

Нагадаємо, у ніч на 17 серпня в готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідній в Одесі сталася пожежа. Загинуло дев’ятеро осіб, десять постраждалих.

За даними ДСНС, 17 серпня о 01.34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те що у м. Одеса по вул. Водопровідна, 1А, в готелі «Токіо Стар» виникла пожежа. О 01.39 на місце події прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та встановили загорання на другому поверсі орієнтовно на площі 200 кв м.

На час пожежі в готелі перебувалоорієнтовно 200 осіб. Під час ліквідації пожежі евакуйовано 136 осіб, врятовано – сім.

Після трагедії в готелі «Токіо Стар» поліція провела низку обшуків на всіх об'єктах, власником яких є Вадим Чорний.