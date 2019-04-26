У всіх районах Одеси встановлені колонки для зарядки електротранспорту (адреси)



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КП «Одестранспарксервіс» розробило схеми розміщення майданчиків для паркування і зарядки електромобілів

У 2018 року КП «Одестранспарксервіс» почало розробку схем розміщення майданчиків для паркування і зарядки електромобілів з метою зниження рівня забруднення повітря транспортними засобами, а також сприяння розвитку екологічного транспорту в Одесі.

На сьогодні майданчики для паркування обладнані колонками для зарядки електротранспорту за такими адресами:

вул. Ак. Корольова, 80;

просп. Небесної Сотні, 30а;

вул. Космонавта Комарова, 2;

просп. Ак. Глушка, 22/24;

вул. Ак. Філатова, 21;

вул. Ак. Філатова, 60/1;

Фонтанська дорога, 27;

вул. Жуковського, 38;

вул. Сегедська, 17;

вул. Рішельєвська, 11, вул. Буніна, 18;

вул. Пантелеймонівська, 88/1;

просп. Шевченка, 19;

вул. В. Висоцького, 2а;

вул. С. Палія, 120;

вул. Кримська, 70/1.



- вул. Комітетській;

- вул. Колонтаївській;

- вул. Пастера.

Найближчим часом планується розміщення та обладнання зарядних колонок (станцій) на майданчиках для паркування по трьох вулицях: