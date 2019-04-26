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    У всіх районах Одеси встановлені колонки для зарядки електротранспорту (адреси)

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    У всіх районах Одеси встановлені колонки для зарядки електротранспорту (адреси)

    КП «Одестранспарксервіс» розробило схеми розміщення майданчиків для паркування і зарядки електромобілів

    У 2018 року КП «Одестранспарксервіс» почало розробку схем розміщення майданчиків для паркування і зарядки електромобілів з метою зниження рівня забруднення повітря транспортними засобами, а також сприяння розвитку екологічного транспорту в Одесі.

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    На сьогодні майданчики для паркування обладнані колонками для зарядки електротранспорту за такими адресами:

    • вул. Ак. Корольова, 80;
    • просп. Небесної Сотні, 30а;
    • вул. Космонавта Комарова, 2;
    • просп. Ак. Глушка, 22/24;
    • вул. Ак. Філатова, 21;
    • вул. Ак. Філатова, 60/1;
    • Фонтанська дорога, 27;
    • вул. Жуковського, 38;
    • вул. Сегедська, 17;
    • вул. Рішельєвська, 11, вул. Буніна, 18;
    • вул. Пантелеймонівська, 88/1;
    • просп. Шевченка, 19;
    • вул. В. Висоцького, 2а;
    • вул. С. Палія, 120;
    • вул. Кримська, 70/1.
    Найближчим часом планується розміщення та обладнання зарядних колонок (станцій) на майданчиках для паркування по трьох вулицях:
    • - вул. Комітетській;
    • - вул. Колонтаївській;
    • - вул. Пастера.
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