У всіх районах Одеси встановлені колонки для зарядки електротранспорту (адреси)
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КП «Одестранспарксервіс» розробило схеми розміщення майданчиків для паркування і зарядки електромобілів
У 2018 року КП «Одестранспарксервіс» почало розробку схем розміщення майданчиків для паркування і зарядки електромобілів з метою зниження рівня забруднення повітря транспортними засобами, а також сприяння розвитку екологічного транспорту в Одесі.
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На сьогодні майданчики для паркування обладнані колонками для зарядки електротранспорту за такими адресами:
- вул. Ак. Корольова, 80;
- просп. Небесної Сотні, 30а;
- вул. Космонавта Комарова, 2;
- просп. Ак. Глушка, 22/24;
- вул. Ак. Філатова, 21;
- вул. Ак. Філатова, 60/1;
- Фонтанська дорога, 27;
- вул. Жуковського, 38;
- вул. Сегедська, 17;
- вул. Рішельєвська, 11, вул. Буніна, 18;
- вул. Пантелеймонівська, 88/1;
- просп. Шевченка, 19;
- вул. В. Висоцького, 2а;
- вул. С. Палія, 120;
- вул. Кримська, 70/1.
- - вул. Комітетській;
- - вул. Колонтаївській;
- - вул. Пастера.