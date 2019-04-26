У Вінниці можуть з’явитися безкоштовні зарядні пристрої для електромобілів



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Містяни вважають, що їх має бути не менше 15-20

Не виключено, що у Вінниці, вже найближчим часом, можуть з’явитись безкоштовні зарядні пристрої для електромобілів. Таку пропозицію розмістив на сайті електронних петицій містянин Віталій Юрійович Плясовиця. Судячи з повного співпадіння імені, то це знаний у місті архітектор.

Містянин пропонує встановити у Вінниці безкоштовні зарядні пристрої для електромобілів. Це, мовляв, стимулюватиме вінничан швидше пересідати із бензинових автомобілів на машини з електричною тягою. (Хоча, мабуть, найкращим стимулом для цього були б високі зарплати містян.)

Автор петиції наголошує на тому, що у міста є план впровадження електромобілів. Місця встановлення зарядних пристроїв можна було б окремо обговорити з жителями міста на спеціально створеному для цього сайті. Чоловік вважає, що це було б невеликим навантаженням на міський бюджет, а користь від встановлення таких пристроїв очевидна.

«15-20 зарядних пристроїв бюджет міста не відчує. Також встановити термін використання безкоштовної зарядки, наприклад, 2-3 роки», – пише автор петиції.

Слід зауважити, що на ця пропозиція з’явилась на сайті петицій сьогодні, і її вже підтримали 27 містян.

…О! Поки писалась ця інформація їх уже стало 30.

Джерело: vn.oblast.online