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    Одеські медики нагадали про важливість імунопрофілактики дифтерії та правця

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    Одеські медики нагадали про важливість імунопрофілактики дифтерії та правця

    Одесити можуть безкоштовно пройти вакцинацію від дифтерії і правця у свого сімейного лікаря. Графік профілактичних щеплень

    25 квітня 2019 року в рамках Всесвітнього та Українського тижня імунізації співробітники Центру первинної медико-санітарної допомоги №4, які за віком підлягають вакцинації проти дифтерії і правця, пройшли імунізацію вакциною АДС-М. Також були щеплені від кору співробітники, які раніше не хворіли на кір і не мали двох доз вакцини від кору.

    «Дифтерія і кір - дуже небезпечні хвороби, і особливо про своє здоров'я повинні думати медики, які постійно перебувають у контакті з пацієнтами, ходять на виклики і піддаються підвищеному ризику інфікування. Своїм прикладом ми хочемо нагадати всім одеситам, що вакцинація - найкращий спосіб захисту від хвороб і необхідна дія для кожної людини, яка дбає про себе і хоче бути здоровою», - зазначила директор ЦПМСП №4 Тетяна Черненко.

    Дифтерія і правець - смертельно небезпечні захворювання. Дифтерія передається повітряно-крапельним шляхом, проявляється у вигляді ангіни, при якій у горлі утворюються плівки, що значно ускладнюють дихання. Спостерігаються підвищення температури до 38-40 С, слабкість, біль у горлі, утруднення при ковтанні, загальна інтоксикація з ураженням серцево-судинної і нервової систем.

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    Правець передається при попаданні збудника в рану із забрудненою землею або зараженими предметами (цвяхи та ін.). При правці виникають сильні судоми, які супроводжуються різким болем у всьому тілі і можуть привести до перелому кісток. Смертність спостерігається у 85% випадків захворювання на правець.

    За інформацією прес-служби Міністерства охорони здоров'я, у 2018 році в Україні зафіксовано дев'ять випадків захворювання на дифтерію (серед них 3 дитини та 6 дорослих) і 17 випадків правця (5 дітей і 12 дорослих).

    Щеплення від дифтерії і правця дітям робляться у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 і 16 років. Імунітет проти дифтерії та правця зберігається не на все життя, тому кожні 10 років дорослим потрібно проводити ревакцинацію.

    Першу планову ревакцинацію раніше щеплених дорослих проводять вакциною АДС-М у віці 26-ти років з подальшою плановою ревакцинацією АДС-М з інтервалом 10 років від попереднього щеплення. Якщо після останньої вакцинації від дифтерії і правця у дорослого пройшло більше десяти років, робляться дві дози вакцини АДП-М з інтервалом у місяць, а потім третя доза - через півроку. Наступна ревакцинація проводиться через 10 років.

    Щеплення від дифтерії і правця дорослі можуть зробити безкоштовно в амбулаторії сімейної медицини у свого сімейного лікаря, з яким підписано декларацію. У всіх ЦПМСП Одеси є вакцина АДС-М, яка закуплена за кошти держбюджету Міністерством охорони здоров'я України, має прекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров'я та всі необхідні сертифікати якості.

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