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Україна захистить порти від атаки РФ вітчизняним озброєнням – Данілов

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна захистить порти від атаки РФ вітчизняним озброєнням – Данілов
Одеський морський торговельний порт
фото ілюстративне

Секретар РНБО наголосив, що неможливо гарантувати стовідсотковий захист від російських атак

Українській ППО бракує засобів для захисту від тих видів озброєння, якими ворог атакує українські порти. Однак невдовзі захист посилять, зокрема завдяки продукції українського військово-промислового комплексу (ВПК). Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону. 

«Не вистачає засобів ураження ППО саме по деяких видах того озброєння, яким користується РФ. Президент поставив завдання посилити захист (портової інфраструктури – «Главком»). Сьогодні працюють всі контакти, щоб пришвидшити постачання необхідної техніки. Однак хочу зауважити, що ми і самостійно розробляємо зараз, і вже є розуміння щодо систем захисту. Наш ВПК виробляє вже такий захист. Найближчим часом, я думаю, це (захист портової інфраструктури – «Главком») буде посилено», – зазначив він.

Однак Данілов також зауважив, що неможливо гарантувати стовідсотковий захист від російських атак.  

Нагадаємо, що РФ вже третій день поспіль атакує Одесу, зокрема порти та зерносховища.

Сьогодні вночі ворог атакував Одещину крилатими ракетами типу «Калібр» з акваторії Чорного моря. Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, ворог спрямовував ракети на мінімальній висоті, використовуючи особливості ландшафту.

До слова, триває 513-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення.

Теги: РНБО Одеса війна Олексій Данілов

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