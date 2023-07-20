Росіяни пошкодили консульство Китаю в Одесі: офіційний Пекін відреагував

Китай заявив, що уважно стежить за розвитком подій та підтримує зв'язок з Росією та Україною

Влада Китаю підтвердила пошкодження свого консульства в Одесі внаслідок ракетного обстрілу РФ. Країна пообіцяла забезпечити безпеку своїх представництв в Україні. Про це заявив речник міністерства закордонних справ КНР, повідомляє пресслужба МЗС Китаю.

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«Поряд з генеральним консульством Китаю в Одесі стався вибух. Вибуховою хвилею вибило частину стіни та шибки. Співробітники консульства вже давно залишили приміщення, і ніхто не постраждав», – розповів спікер.

За його словами, Китай уважно стежить за розвитком подій та підтримує зв'язок з Росією та Україною. «Ми вживемо всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки китайських установ та громадян в Україні», – додав він.

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Як повідомлялося внаслідок ракетної атаки Росії цієї ночі пошкоджено приміщення генерального консульства Китаю в Одесі. За попередніми даними, люди не постраждали. Будівля генерального консульства Китаю розташована в центрі Одеси та перебуває у власності КНР.

Нагадаємо, вночі 20 липня російська окупаційна армія вдарила по Одесі та області. В результаті атаки в середмісті обласного центру виникла пожежа, яка охопила площу близько 300 кв. м, спричинивши руйнування. Є загиблі.