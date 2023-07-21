Атака на Одещину: ЗСУ показали зруйновані зерносховища (фото)

Ворог вночі знищив на Одещині 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю

Вночі ворог атакував Одещину крилатими ракетами типу «Калібр» з акваторії Чорного моря. Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, ворог спрямовував ракети на мінімальній висоті, використовуючи особливості ландшафту. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

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«Після трьох ночей поспіль потужного ракетно-дронового терору портової інфраструктури, переключився на аграрні підприємства регіону», – йдеться в повідомленні.

Дві ракети влучили в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств. Спалахнула пожежа і вже під час боротьби з вогнем пролунала повторна тривога. Ще одна ракета поцілила в те саме підприємство, понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку.

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Пожежу на площі понад 200 кв. м. оперативно ліквідовано. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Двоє співробітників підприємства отримали поранення.

Нагадаємо, вчора вночі російська окупаційна армія вдарила по Одесі та області. В результаті атаки в середмісті обласного центру виникла пожежа, яка охопила площу близько 300 кв. м, спричинивши руйнування. Є загиблі.