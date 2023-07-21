Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Атака на Одещину: ЗСУ показали зруйновані зерносховища (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака на Одещину: ЗСУ показали зруйновані зерносховища (фото)
Наслідки нічної атаки на Одещину
фото: «Південь»

Ворог вночі знищив на Одещині 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю

Вночі ворог атакував Одещину крилатими ракетами типу «Калібр» з акваторії Чорного моря. Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, ворог спрямовував ракети на мінімальній висоті, використовуючи особливості ландшафту. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Після трьох ночей поспіль потужного ракетно-дронового терору портової інфраструктури, переключився на аграрні підприємства регіону», – йдеться в повідомленні.

Атака на Одещину: ЗСУ показали зруйновані зерносховища (фото) фото 1
Атака на Одещину: ЗСУ показали зруйновані зерносховища (фото) фото 2

Дві ракети влучили в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств. Спалахнула пожежа і вже під час боротьби з вогнем пролунала повторна тривога. Ще одна ракета поцілила в те саме підприємство, понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку.

Пожежу на площі понад 200 кв. м. оперативно ліквідовано. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Двоє співробітників підприємства отримали поранення.

Нагадаємо, вчора вночі російська окупаційна армія вдарила по Одесі та області. В результаті атаки в середмісті обласного центру виникла пожежа, яка охопила площу близько 300 кв. м, спричинивши руйнування. Є загиблі.

Теги: окупанти війна Одещина ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Будівля консульства КНР в Одесі
Окупанти пошкодили консульство Китаю в Одесі (фото)
Вчора, 14:19
Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми
В Одесі СБУ затримала «праву руку» колаборанта Стремоусова
Вчора, 15:09
Росіяни атакували Одеську область «Калібрами», вивівши на чергування ракетоносій посеред ночі
Окупанти вночі вдарили по Одещині
Сьогодні, 08:44

Новини

Атака на Одещину: ЗСУ показали зруйновані зерносховища (фото)
Атака на Одещину: ЗСУ показали зруйновані зерносховища (фото)
Окупанти вночі вдарили по Одещині
Окупанти вночі вдарили по Одещині
В Одесі СБУ затримала «праву руку» колаборанта Стремоусова
В Одесі СБУ затримала «праву руку» колаборанта Стремоусова
Окупанти пошкодили консульство Китаю в Одесі (фото)
Окупанти пошкодили консульство Китаю в Одесі (фото)
Ракетна атака на Одесу: з’явилися страшні фото наслідків
Ракетна атака на Одесу: з’явилися страшні фото наслідків
Ракетна атака на Одесу: влада повідомила про загиблих
Ракетна атака на Одесу: влада повідомила про загиблих

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
Гільйотина «канонічності» РПЦ запущена. Священикам Московської церкви в Україні приготуватися
50K
Українські інженери створили дешеву крилату ракету, яка може знищити оборону РФ
35K
Росіяни пошкодили консульство Китаю в Одесі: офіційний Пекін відреагував
21K
В Україні була оголошена повітряна тривога
20K
Думали – обмін, виявилося – банальний полон: парамедикиня про вихід із «Азовсталі»
14K
Окупанти перетворили український пляж на величезну військову базу – Федоров

Новини

Дезертири з Росії можуть претендувати на статус біженця у Франції – ЗМІ
Сьогодні, 06:44
ЗСУ під щільним вогнем відбивають атаки на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:31
У низці регіонів – дощі та грози: прогноз погоди на 21 липня
Сьогодні, 06:04
Білий дім повідомив, коли Україна отримає винищувачі F-16
Сьогодні, 04:16
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25
В Україні оголошувалася повітряна тривога через зліт російського винищувача
Вчора, 23:31

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту