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В Одесі СБУ затримала «праву руку» колаборанта Стремоусова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Одесі СБУ затримала «праву руку» колаборанта Стремоусова
Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми
фото: пресслужба СБУ

Для конспірації зловмисник постійно змінював номери телефонів та використовував вигаданий нікнейм «мужчина»

Кіберфахівці і слідчі Служби безпеки затримали в Одесі ворожого пропагандиста, який виправдовував збройну агресію РФ і закликав до захоплення державної влади в Україні. Фігурантом є проросійський блогер з Миколаївщини, що тривалий час працював на колаборанта Стремоусова і фактично був його «правою рукою», повідомляє пресслужба СБУ..

До повномасштабного вторгнення Росії вони разом організовували проплачені масові акції, спрямовані на розхитування внутрішньо-політичної ситуації в регіоні на користь країни-агресора.

На період захоплення частини Миколаївської області та Херсона Стремоусов увійшов до складу місцевої окупаційної адміністрації РФ, а його поплічник залишився на підконтрольній Україні території.

Для поширення деструктивного контенту використовував власні сторінки і канали в Youtube, Facebook та Instagram, а також у забороненій соцмережі «Вконтакте» із загальною аудиторією понад 100 тис. користувачів.

На цих інтернет-ресурсах він заперечував існування Української державності та українського народу. Також він дискредитував українських захисників і закликав громадян ухилятися від призову до Сил оборони.

У подальшому його сюжети і публікації «підхоплювали» центральні рупори кремля і поширювали їх під виглядом «позиції» пересічних громадян України.

Для конспірації зловмисник постійно змінював номери телефонів та використовував вигаданий нікнейм «мужчина».

Під час обшуків за місцями його проживання в Одесі та Южноукраїнську Миколаївської області виявлено ноутбук і 5 мобільних телефонів із доказами підривної діяльності. Також вилучено «посадову інструкцію інформагентства» Стремоусова, де раніше працював фігурант.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів);
  • 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Затриманому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Продовжується розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаєм, у листопаді 2022 року з'явилася інформація, що  так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов загинув у ДТП. Деякі експерти вважають, що загадкова і символічна загибель Стремоусова – завуальоване послання від Москви. 

Теги: пропаганда блогер Facebook Вконтакте розслідування інтернет Миколаїв прокурор Одеса соцмережі

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