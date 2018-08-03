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    В Лузанівці навала великих медуз (фоторепортаж)

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    В Лузанівці навала великих медуз (фоторепортаж)

    Відпочиваючі отримали опіки

    На пляжі в Лузанівці спостерігається нашестя великих медуз корнерот. Ці граційні істоти зазвичай плавають на глибині і вважають за краще холодну воду, але щось змусило сотні медуз підпливти близько до берега.

    Відпочиваючі скаржаться на червоні сліди і печіння, залишені від зіткнення зі щупальцями медузи.

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    В Лузанівці навала великих медуз (фоторепортаж)
    В Лузанівці навала великих медуз (фоторепортаж)
    В Лузанівці навала великих медуз (фоторепортаж)
    В Лузанівці навала великих медуз (фоторепортаж)
    В Лузанівці навала великих медуз (фоторепортаж)
    В Лузанівці навала великих медуз (фоторепортаж)
    В Лузанівці навала великих медуз (фоторепортаж)
    В Лузанівці навала великих медуз (фоторепортаж)
    В Лузанівці навала великих медуз (фоторепортаж)
    В Лузанівці навала великих медуз (фоторепортаж)
    В Лузанівці навала великих медуз (фоторепортаж)

    Багато екземплярів, підпливши до берега, знайшли тут свій кінець і їх трупики бовтаються в прибережних хвилях.

    Відпочиваючі на березі акуратно витягують їх з води, створюючи кургани, діти із задоволенням закопують їх у пісок.

    Джерело: Культурометр

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