В Лузанівці навала великих медуз (фоторепортаж)



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Відпочиваючі отримали опіки

На пляжі в Лузанівці спостерігається нашестя великих медуз корнерот. Ці граційні істоти зазвичай плавають на глибині і вважають за краще холодну воду, але щось змусило сотні медуз підпливти близько до берега.

Відпочиваючі скаржаться на червоні сліди і печіння, залишені від зіткнення зі щупальцями медузи.

Багато екземплярів, підпливши до берега, знайшли тут свій кінець і їх трупики бовтаються в прибережних хвилях.

Відпочиваючі на березі акуратно витягують їх з води, створюючи кургани, діти із задоволенням закопують їх у пісок.

Джерело: Культурометр