В Одесі 16-річний хлопець лишився без ніг через обмороження

Підліткові ампутували обидві нижні кінцівки

В Одесі 16-річному хлопцеві ампутували ноги через обмороження. Його мати має психічні захворювання. Про це повідомила керівниця громадської організації «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова у Facebook.

«Нашому новому підопічному всього 16 років. Не буду писати навіть ім'я, тому що все це може зачепити дитину і сім'ю. Кілька днів тому, хлопчик потрапив у відділення реанімації з обмороженням обох ніг. Як це сталося, досі сказати складно. На контакт особливо дитина поки не йде. Начебто він пішов з дому, ще коли були морози. Де знаходився, і як жив весь цей час з відмороженими ногами, теж невідомо», – написала Ножевнікова.

За її слова, мати хлопчика має психічні захворювання.

«1 Лютого ампутували одну ногу, сьогодні другу. Після першої операції ми закупили медикаментів на 11 тис. грн, зараз необхідний перев'язувальний матеріал десь на суму 3-5 тис. грн. Надалі швидше за все ще потрібні будуть медикаменти. Сума до збору поки всього 15 тис. грн», – повідомила Ножевнікова.

Станом на вечір 4 лютого для підлітка зібрали понад 50 тис. грн. На лікування збір поки припинили, однак далі волонтерка припустила, що потрібно буде зібрати кошти на протезування для постраждалого хлопця. Втім, до цього він потребуватиме тривалої реабілітації.

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