Коронавірус у столиці: стало відомо, скільки хворих потребують госпіталізації

Заступниця голови КМДА також звернула увагу на тенденції збільшення захворюваності серед дітей

Не зважаючи на збільшення кількості хворих у столиці, ситуація із госпіталізацією та навантаженням на медичну систему міста – контрольована. На цьому наголосила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

«За минулу добу у місті було зареєстровано 2 869 нових випадків, тоді як два тижні тому ця цифра була майже вполовину менша. Водночас ситуація з госпіталізацією у місті – контрольована і не призводить значного навантаження на медичну систему. Так, станом на сьогодні, зайнятість ліжок у лікарнях, виділених під пацієнтів із Covid-19, складає 26%», – розповіла Ганна Старостенко.

За словами Ганни Старостенко, це пов’язано передусім із високим рівнем вакцинації проти Covid-19 у столиці, завдяки чому захворювання у більшості випадків протікають у легкій та середній формі.

Заступниця голови КМДА також звернула увагу на тенденції збільшення захворюваності серед дітей.

«Уже більше тижня ми спостерігаємо понад 300 випадків дитячої захворюваності на Covid-19. Тож закликаємо батьків бути обачними і при перших симптомах застуди у дитини – залишати її вдома, аби запобігти поширенню хвороби», – зазначила Ганна Старостенко.

Заступниця голови КМДА також закликала містян дотримуватися карантинних обмежень, які діють у місті, а також простих правил: носити маски, дотримуватися дистанції, мити руки, обробляти їх дезінфікуючими засобами, провітрювати приміщення та робити вологе прибирання. А при перших ознаках хвороби – лишатися вдома та обмежити спілкування з іншими.

Зазначимо, що на сьогодні у столичних лікарнях перебувають 1 511 пацієнтів (у тому числі 104 дитини) із підтвердженим діагнозом Covid-19 та 74 (у тому числі 8 дітей) – із підозрою на захворювання. У важкому стані – 866 пацієнтів. На ліжках інтенсивної реанімації – 189 хворих, 26 – підключено до апарату штучної вентиляції легень, ще 96 перебувають на неінвазивній штучній вентиляції легень. Кисневої підтримки потребують 1 155 хворих.

Нагадаємо, за минулу добу, 3 лютого, у Києві коронавірус підтверджено у 2869 осіб, що на 432 людини більше, ніж попередньої доби. Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 375 тис. киян.