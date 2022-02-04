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    В Одесі охоронець вигнав дівчину з ДЦП із торгового центру через те, що вона «лякає людей»

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    Охоронець торгового центру, який вигнав дівчину&nbsp; - В Одесі охоронець вигнав дівчину з ДЦП із торгового центру через те, що вона «лякає людей»

    Охоронець торгового центру, який вигнав дівчину 

    фото: скріншот із відео

    Охоронець порадив дівчинці приходити з батьками, щоби не лякати людей

    В Одесі охоронець торгового центру вигнав з будівлі дівчину з ДЦП через те, що вона нібито «лякає людей». Розмова дівчини з охоронцем потрапила на відео.

    На ньому можна почути, як дівчина просить охоронця пояснити, чому її вигнали з центру. Той відповідає, що вона голосно кричить і лякає людей.

    За його словами, дівчина нібито налякала продавчиню. Він радить їй приходити в ТЦ з батьками.

    «Розумієте, ви лякаєте людей. Люди не розуміють, що ви хочете. Навіть я не розумію, що ви хочете. Люди попросили, щоб ви не заважали», – сказав чоловік.

    Нагадаємо, в Одесі затримали 33-річного грабіжника, який нападав на жінок і відбирав у них сумочки.

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    Теги: Одеса чоловік
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    В Одесі охоронець вигнав дівчину з ДЦП із торгового центру через те, що вона «лякає людей»