В Одесі охоронець вигнав дівчину з ДЦП із торгового центру через те, що вона «лякає людей»

Охоронець порадив дівчинці приходити з батьками, щоби не лякати людей

В Одесі охоронець торгового центру вигнав з будівлі дівчину з ДЦП через те, що вона нібито «лякає людей». Розмова дівчини з охоронцем потрапила на відео.

На ньому можна почути, як дівчина просить охоронця пояснити, чому її вигнали з центру. Той відповідає, що вона голосно кричить і лякає людей.

За його словами, дівчина нібито налякала продавчиню. Він радить їй приходити в ТЦ з батьками.

«Розумієте, ви лякаєте людей. Люди не розуміють, що ви хочете. Навіть я не розумію, що ви хочете. Люди попросили, щоб ви не заважали», – сказав чоловік.

Нагадаємо, в Одесі затримали 33-річного грабіжника, який нападав на жінок і відбирав у них сумочки.