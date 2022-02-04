В Одесі охоронець вигнав дівчину з ДЦП із торгового центру через те, що вона «лякає людей»
Охоронець торгового центру, який вигнав дівчину
Охоронець порадив дівчинці приходити з батьками, щоби не лякати людей
В Одесі охоронець торгового центру вигнав з будівлі дівчину з ДЦП через те, що вона нібито «лякає людей». Розмова дівчини з охоронцем потрапила на відео.
На ньому можна почути, як дівчина просить охоронця пояснити, чому її вигнали з центру. Той відповідає, що вона голосно кричить і лякає людей.
За його словами, дівчина нібито налякала продавчиню. Він радить їй приходити в ТЦ з батьками.
«Розумієте, ви лякаєте людей. Люди не розуміють, що ви хочете. Навіть я не розумію, що ви хочете. Люди попросили, щоб ви не заважали», – сказав чоловік.
Нагадаємо, в Одесі затримали 33-річного грабіжника, який нападав на жінок і відбирав у них сумочки.