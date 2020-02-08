В Одесі активісти «тепло» поспілкувалися з прихильниками Шарія (відео)
Під час спілкування з українськими патріотами, табличка розбилася
У п’ятницю 7 лютого, прихильники партії проросійського пропагандиста Анатолія Шарія намагалися повісити в Одесі нову пам’ятну дошку радянському маршалу Георгію Жукову.
Про це повідомляє «Думська».
Табличка розбилася, коли «шарійци» спілкувалися з українськими патріотами.
«Ми як раз підходили до будівлі. Побачили людей 15 з символікою партії Шарія. Вони виготовили своїми силами табличку і намагалися її повісити. Але у них почалися трястися руки, табличка впала і розбилася. Довелося викинути її в сміттєвий бак», – говорить громадський працівник Дем’ян Ганул.
За словами Дем’яна Ганула, в результаті «спілкування» ніхто не постраждав, і через деякий час представники партії Шарія пішли.
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Нагадаємо, 23 січня, у Херсоні спалили офіс пропагандиста Шарія.