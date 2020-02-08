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    В Одесі активісти «тепло» поспілкувалися з прихильниками Шарія (відео)

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    В Одесі активісти «тепло» поспілкувалися з прихильниками Шарія (відео)
    Фото Думская

    Під час спілкування з українськими патріотами, табличка розбилася

    У п’ятницю 7 лютого, прихильники партії проросійського пропагандиста Анатолія Шарія намагалися повісити в Одесі нову пам’ятну дошку радянському маршалу Георгію Жукову.

    Про це повідомляє «Думська».

    Табличка розбилася, коли «шарійци» спілкувалися з українськими патріотами.

    «Ми як раз підходили до будівлі. Побачили людей 15 з символікою партії Шарія. Вони виготовили своїми силами табличку і намагалися її повісити. Але у них почалися трястися руки, табличка впала і розбилася. Довелося викинути її в сміттєвий бак», – говорить громадський працівник Дем’ян Ганул.

    За словами Дем’яна Ганула, в результаті «спілкування» ніхто не постраждав, і через деякий час представники партії Шарія пішли.

    Обережно, присутня нецензурна лексика!

    Стару дошку Жукову 4 лютого демонтували представники патріотичної громадськості.
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    Нагадаємо, 23 січня, у Херсоні спалили офіс пропагандиста Шарія.

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