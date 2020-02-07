Сором і неповага. Новосад прокоментувала позицію «1+1» щодо фільмів українською мовою



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Ганна Новосад ввжажає соромом відмову каналу та представників кіноіндустрії знімати україномовні фільми Фото: facebook.com / Anna Novosad

Міністерка наголосила, що заява «1+1» про складнощі зйомок фільмів державною мовою лише свідчить про меншовартість каналу

Міністерка освіти та науки Ганна Новосад назвала ганьбою і неповагою до суспільства мовну позицію «1+1». Телеканал відзняв нові серіали російською мовою, бо «українська підходить лише для комедій» і акторам важко нею працювати.

На скандал з мовною політикою «1+1» Новосад відреагувала у своєму фейсбуці. Вона ввжажає соромом відмову каналу та представників кіноіндустрії знімати україномовні фільми.

«Не знаю, як там із володінням державною мовою в якоїсь середньостатистичної Антоніни, на яку орієнтується 1+1, але ось це от «артистам пока ещё тяжело работать на украинском языке» – це сором і глибока неповага до суспільства на 28-му році незалежності. Може, все-таки спробують артісти?», - зауважила вона.

Також міністерка наголосила, що заява «1+1» про складнощі зйомок фільмів державною мовою лише свідчить про меншовартість каналу.

«Сказати, що державна мова не підходить для кіновиробництва, бо «увеличивает выработку, что потом влияет на бюджет», – це розписатись у власній меншовартості. Здавалось, останнє ми вже якось побороли. Але ніт…», – підсумувала Новосад.

Як повідомлялось, у статті Телекритики «Сміх і сльози: плани 1+1 з виробництва контенту на 2020 рік» продюсерка серіалів Олена Єремеєва заявила, що для неї непросто «знайти тональність української мови, щоб глядач її сприймав».

«За нашими спостереженнями, мелодрами українською мовою виглядають гірше, ніж комедії», - пояснює продюсерка Єремєєва.

За її словами, коли люди дивляться комедії, то, потрапивши у вир подій, просто не помічають, якою мовою дивляться продукт.

«Продукти у весняному сезоні ми зробили російською мовою, тому що українська складніша для цього жанру. Артистам поки ще важко працювати українською. Це збільшує тривалість створення, що потім впливає на бюджет», – додає Єремєєва.

Ще одна причина зйомок серіалів російською мовою – дистрибуція контенту в країнах СНД.

Генеральный продюсер «1+1», керівник «Телевізійного бізнесу» 1+1 media Максим Кривицький підтримав свою колегу і додав, що «україномовні серіали зараз показуються тільки на території України, без продажу за кордон». Він пояснив, що у них на каналі передбачено «для продажу виробляти серіали російською мовою». «Серіали, що вимагають адаптації на російську, не закладені в бізнес-модель як потенційний продукт для продажу. Ми розуміємо: щоб відповідати квотам - нам потрібні україномовні серіали».

Серіальна продюсерка переконує, що їхній департамент дистрибуції веде перемовини з різними країнами. «Наприклад, Грузію цікавить все що зроблено тут - українською та російською мовами. Але є країни Прибалтики, Казахстан, Білорусь, які купують російськомовний продукт», - запевняє Єремеєва.

Згодом героїня «мовного скандалу» на «1+1» прояснила свою позицію.

Крім того, на каналі Коломойського зробили офіційну заяві, зміст якої зводиться до того, що у групи «1+1 медіа» проукраїнська позиція.

Зазначимо, що 4 лютого «1+1» представив новий сезон 2020 року, у якому всі сім нових серіалів вийдуть на екрани російською мовою.

Нагадаємо, 16 липня 2019 року набув чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Документом передбачено, що українська мова є обов’язковою у всіх сферах публічного життя.

Як повідомлялося, відома письменниця Лариса Ніцой написала, що у Кремлі вирішили, раз всюди звучить російська мова – то Україна їхня земля.

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