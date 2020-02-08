Обвинувачений у справі катування дітей в одеському притулку визнав провину і отримав 3 роки умовно



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обвинувачений розкаюється у скоєному і співпрацює зі слідством

Обвинувачений в тортурах вихованки притулку «Світанок» співробітник охоронного агентства «Центр» Микола Дмитрук повністю визнав свою провину.

Про це повідомила прокурор Меланія Корчева під час судового засідання в Малиновському райсуді Одеси, що відбувалося в п’ятницю, 7 лютого 2020 року. Адвокат Дмитрука Михайло Алін підтвердив цю інформацію, додавши, що його підзахисний розкаюється у скоєному і співпрацює зі слідством. Сам Дмитрук від коментарів відмовився, передає інтернет-газета Думская.net.

На засіданні сторонами було подано договір про визнання провини, який зрештою затвердив суд.

Таким чином Дмитрук був визнаний винним у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 127 КК України (катування). Його засуджено до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

Крім цього, стало відомо, що під час досудового розслідування були встановлені ознаки іншого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 137 КК України (невиконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх). Ці обставини ще розслідуються, а підозри нікому не пред’явили, але вже відомо, що Дмитрук викривають свідчення.

Микола Дмитрук звинувачувався в тортурах вихованки Одеського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей (колишній притулок «Світанок»).

За даними слідства, наприкінці липня 2019 року в приміщенні дитячого реабілітаційного центру один із співробітників охоронного агентства, які прибули за викликом вихователя, знущався і побив двох неповнолітніх вихованців. Відзначимо, що потерпілою у справі проходить лише одна дівчинка.

Йдеться про охоронне агентство «Центр». У листопаді минулого року в офісі цієї фірми пройшли обшуки. Що характерно, жодного офіційного договору з «Світанком» охоронне агентство не укладало – «допомагали на громадських засадах».

За подіями в «Світанку» відкрито ще кілька інших проваджень, зокрема щодо сексуального насильства, в також неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей.