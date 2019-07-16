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    В Одесі чоловік намагався пограбувати склади військової частини. Караульний відкрив вогонь по порушнику

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    Ілюстративне фото - В Одесі чоловік намагався пограбувати склади військової частини. Караульний відкрив вогонь по порушнику
    Ілюстративне фото

    Проникнення на територію військової частини закінчилося для зловмисника пораненням

    Сьогодні, 16 липня, близько 4-ї ночі, із застосуванням вогнепальної зброї, затримано особу, яка намагалася пограбувати військово-технічне майно зенітного ракетного дивізіону у місті Одеса.

    Про це інформує пресслужба ВПС України, повідомляє «Главком».

    Патрульний території виявив рух невідомої особи біля техніки і негайно доповів черговому підрозділу, який за лічені хвилини прибув на місце з групою підсилення.

    Зловмисника було виявлено в одному з контейнерів технічного майна зенітного ракетного дивізіону. Він застосував проти чергової зміни сльозогінний газ і спробував утекти.

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    Далі все відбулося за класикою, як того велить статут: попередження, попереджувальний постріл і… на ураження.

    Влучним пострілом з автомата Ак-74 патрульний прострелив нижню кінцівку зловмисника.

    Окрім балона із сльозонінним газом порушник був «озброєний» інструментом, засобами радіозв’язку та торбами для перенесення краденого. Одразу було встановлено, що діє він не один, а із групою ще трьох осіб, які чекали його в автомобілі. Решту зловмисників затримати не вдалося.

    Знаково, що патрульний підрозділу – солдат строкової служби, уже рік в Збройних Силах. Його чіткі дії із виявлення та затримання порушника оцінюють на відмінно.

    «Солдат не розгубився у кризовій ситуації, діяв впевнено, стріляв влучно, аби завдати найменшої шкоди порушнику, – каже начальник Управління безпеки військової служби Командування Повітряних Сил ЗС України полковник Ігор Педан. – Це говорить про його стабільний морально-психологічний стан та відмінну підготовку. Після більш детального вивчення події, командування частини планує заохотити даного військовослужбовця».

    Порушнику одразу надали першу медичну допомогу і доправили в медичний заклад. За словами затриманого, йому – 18 років, проживає в Києві.

    Ознаки дій групи осіб говорять про те, що це була спроба заволодіти дороговартісними деталями техніки з метою збуту, однак слідство не виключатиме й інші версії.

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