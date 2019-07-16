У Миколаєві затримали наркоділків із гранатометом



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У бійця і його подільників, крім великої партії наркотиків, знайшли гранатомет і боєприпаси

У Миколаєві співробітники СБУ блокували діяльність угруповання, учасники якого займалися виробництвом і збутом психотропних у великих розмірах. Одним з наркоділків виявився військовий ЗСУ. Про це повідомили в прес-центрі Служби безпеки України.

Двоє жителів Миколаєва влаштували на території одного з дачних кооперативів обласного центру лабораторію з виготовлення амфетаміну. Роздрібні партії «товару» зловмисники збували наркозалежним особам на території регіону.

За місцем проживання фігурантів справи і в нарколабораторії правоохоронці вилучили 30 грамів амфетаміну, прекурсори, приналежності для зважування та фасування наркотиків.

Крім того, в приміщенні одного з ділків, військового Збройних Сил виявлений гранатомет РПГ-22, 2 гранати Ф-1, 60 патронів калібру 5,45 та іноземний пістолет з патронами. Вилучені наркотики, зброя і боєприпаси направлені на експертизу.

Зловмисники затримані, вирішується питання про оголошення їм про підозри і обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин, а також встановлення джерел походження зброї.