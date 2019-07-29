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    В Одесі демонтують тимчасові торгові об'єкти і незаконно розміщені елементи торгівлі

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    В Одесі демонтують тимчасові торгові об'єкти і незаконно розміщені елементи торгівлі

    Співробітники управління розвитку споживчого ринку демонтували 2 тимчасових споруди і 11 незаконно розміщених елементів торгівлі

    В Одесі триває робота з наведення порядку в сфері вуличної торгівлі. Фахівці управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міськради регулярно виявляють торгові об'єкти, що підлягають демонтажу.

    Так, з 19 липня 2019 року в Одесі демонтовано 2 тимчасових споруди. Крім того, були виявлені і демонтовані 11 незаконно розміщених елементів торгівлі.

    Тимчасові споруди (кіоски, павільйони, трейлери та інше) демонтують на підставі відповідних рішень виконавчого комітету Одеської міської ради.

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    В Одесі демонтують тимчасові торгові об'єкти і незаконно розміщені елементи торгівлі
    В Одесі демонтують тимчасові торгові об'єкти і незаконно розміщені елементи торгівлі
    В Одесі демонтують тимчасові торгові об'єкти і незаконно розміщені елементи торгівлі
    В Одесі демонтують тимчасові торгові об'єкти і незаконно розміщені елементи торгівлі
    В Одесі демонтують тимчасові торгові об'єкти і незаконно розміщені елементи торгівлі
    В Одесі демонтують тимчасові торгові об'єкти і незаконно розміщені елементи торгівлі
    В Одесі демонтують тимчасові торгові об'єкти і незаконно розміщені елементи торгівлі
    В Одесі демонтують тимчасові торгові об'єкти і незаконно розміщені елементи торгівлі
    В Одесі демонтують тимчасові торгові об'єкти і незаконно розміщені елементи торгівлі
    В Одесі демонтують тимчасові торгові об'єкти і незаконно розміщені елементи торгівлі
    В Одесі демонтують тимчасові торгові об'єкти і незаконно розміщені елементи торгівлі

    Стихійно встановлені елементи вуличної торгівлі вулицями Одеси демонтують на підставі відповідного розпорядження Одеського міського голови та наказу начальника управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів.

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