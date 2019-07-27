У неділю в Одесі «Динамо» і «Шахтар» розіграють Суперкубок України



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Свято футболу в Одесі

28 липня 2019 року на стадіоні «Чорноморець» м. Одеси (вул. Маразліївська, 1/20) відбудеться футбольний матч «Суперкубок України Favorit» між командами «Шахтар» (м. Донецьк) і «Динамо» (м. Київ).

Початок матчу – з 21:00.

З нагоди проведення матчу Суперкубка України з 22 по 28 липня 2019 року в Одесі проходить Фестиваль футболу.



В рамках фестивалю на стадіоні «Чорноморець» 27 липня проведуть форум з обміну досвідом з питань спортивного маркетингу та спонсорства в футболі, а 26-27 липня - турнір з кіберфутболу.





28 липня шанувальники футболу зможуть взяти участь у легкоатлетичному забігу в підтримку матчу в Центральному міському парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка. Впродовж всього дня проведення матчу, починаючи з 10:00, біля сцени «Ракушка» у парку Шевченка функціонуватиме промозона Генерального партнера футбольного матчу «Суперкубок України Favorit» між командами «Динамо» (м.Київ) і «Шахтар» (м. Донецьк).



Після закінчення матчу «Шахтар» (Донецьк) - «Динамо» (Київ) відбудеться видовищне піротехнічне шоу.



У зв´язку з проведенням матчу Суперкубка України в місті буде продовжена робота громадського транспорту до 24:00 за такими маршрутами:

від Центрального автовокзалу (вул. Колонтаївська, 58) у напрямку житлового масиву Котовського;

від Залізничного вокзалу (Привокзальна площа, 2) у напрямку житлового масиву Таїрово.

Крім того, буде забезпечено перевезення пасажирів:

28 липня 2019 року з 17.30 до 21.00 за маршрутом: вул. Колонтаївська, 58 (Центральний автовокзал) – центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка (стадіон «Чорноморець») та 29 липня 2019 року з 00.00 до 02.00 – у зворотному напрямку;