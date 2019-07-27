ЗМІ: Зеленський зібрався на футбольний матч між «Динамо» і «Шахтарем»
Матч за Суперкубок може стати першим спортивним заходом, який відвідає Зеленський у якості президента України
Президент України Володимир Зеленський планує відвідати матч Суперкубка України з футболу «Динамо-Шахтар», який відбудеться 28 липня у Одесі.
Про це повідомляє у Twitter журналіст Ігор Бурбас.
За словами журналіста, матч за Суперкубок може стати першим спортивним заходом, який відвідає Зеленський у якості президента України.
«До речі зупинився Зеленський в тому ж готелі, що і «Динамо». Збіг?», - додав Бурбас.
Матч за Суперкубок України відбудеться у неділю на одеському стадіоні «Чорноморець». Початок поєдинку о 21.00.
Як повідомлялось, Зеленський приїхав учора, 26 липня, в Одесу після 16:00. Зупинився в готелі de Paris на розі Катерининської і Воронцовського провулка.
Близько 18:30 Зеленський прибув на морський вокзал в Одесі, де проходить шоу «Ліга сміху».
Згодом він поділився фотографією відпочинку з Богданом на пляжі в Одесі.