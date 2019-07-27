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    ЗМІ: Зеленський зібрався на футбольний матч між «Динамо» і «Шахтарем»

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    Президент Володимир Зеленський - ЗМІ: Зеленський зібрався на футбольний матч між «Динамо» і «Шахтарем»
    Президент Володимир Зеленський

    Матч за Суперкубок може стати першим спортивним заходом, який відвідає Зеленський у якості президента України

    Президент України Володимир Зеленський планує відвідати матч Суперкубка України з футболу «Динамо-Шахтар», який відбудеться 28 липня у Одесі.

    Про це повідомляє у Twitter журналіст Ігор Бурбас.

    За словами журналіста, матч за Суперкубок може стати першим спортивним заходом, який відвідає Зеленський у якості президента України.

    «До речі зупинився Зеленський в тому ж готелі, що і «Динамо». Збіг?», - додав Бурбас.

    Матч за Суперкубок України відбудеться у неділю на одеському стадіоні «Чорноморець». Початок поєдинку о 21.00.

    Як повідомлялось, Зеленський приїхав учора, 26 липня, в Одесу після 16:00. Зупинився в готелі de Paris на розі Катерининської і Воронцовського провулка. 

    Близько 18:30 Зеленський прибув на морський вокзал в Одесі, де проходить шоу «Ліга сміху».

    Згодом він поділився фотографією відпочинку з Богданом на пляжі в Одесі.

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