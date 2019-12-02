В Одесі демонтують тимчасові торгові об´єкти і незаконно розміщені елементи торгівлі



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Працівники управління розвитку споживчого ринку демонтували 4 тимчасові споруди та 12 незаконно разміщених елементів торгівлі

В Одесі триває робота з наведення порядку в сфері вуличної торгівлі. Фахівці управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради регулярно виявляють торгові об'єкти, що підлягають демонтажу.

Так, з 22 по 28 листопада 2019 року в Одесі демонтовані 4 тимчасові споруди. Крім того, були виявлені і демонтовані 12 незаконно розміщених елементів торгівлі.

Тимчасові споруди (кіоски, павільйони, трейлери та інше) демонтують на підставі відповідних рішень виконавчого комітету Одеської міської ради.

Стихійно встановлені елементи вуличної торгівлі вулицями Одеси демонтують на підставі відповідного розпорядження Одеського міського голови та наказу начальника управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів.