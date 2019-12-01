В Одесі пройшов марш проти олігархів (фото)



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Протестувальники скандували «Ні олігархату» і «Ні продажу землі» Фото: Odessa Online

Організатори акції пообіцяли провести подібні марші у всіх українських містах і областях

У суботу, 30 листопада, в Одесі активісти влаштували марш, де висловили протест олігархам та продажу землі.

Також демонстранти незадоволені переходом об'єктів з державної у приватну власність.

Про це повідомляє Odessa Online.

Протестувальники скандували «Ні олігархату» і «Ні продажу землі». Також організатори акції пообіцяли провести подібні марші у всіх українських містах і областях.

До слова, у Національному банку України заявили про потужний тиск з боку олігарха Ігоря Коломойського.