В Одесі пройшов марш проти олігархів (фото)
Протестувальники скандували «Ні олігархату» і «Ні продажу землі»
Фото: Odessa Online
Організатори акції пообіцяли провести подібні марші у всіх українських містах і областях
У суботу, 30 листопада, в Одесі активісти влаштували марш, де висловили протест олігархам та продажу землі.
Також демонстранти незадоволені переходом об'єктів з державної у приватну власність.
Про це повідомляє Odessa Online.
Протестувальники скандували «Ні олігархату» і «Ні продажу землі». Також організатори акції пообіцяли провести подібні марші у всіх українських містах і областях.
До слова, у Національному банку України заявили про потужний тиск з боку олігарха Ігоря Коломойського.