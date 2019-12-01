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    В Одесі пройшов марш проти олігархів (фото)

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    Протестувальники скандували &laquo;Ні олігархату&raquo; і &laquo;Ні продажу землі&raquo; - В Одесі пройшов марш проти олігархів (фото)
    Протестувальники скандували «Ні олігархату» і «Ні продажу землі»
    Фото: Odessa Online

    Організатори акції пообіцяли провести подібні марші у всіх українських містах і областях

    У суботу, 30 листопада, в Одесі активісти влаштували марш, де висловили протест олігархам та продажу землі.

    Також демонстранти незадоволені переходом об'єктів з державної у приватну власність.

    Про це повідомляє Odessa Online

    Протестувальники скандували «Ні олігархату» і «Ні продажу землі». Також організатори акції пообіцяли провести подібні марші у всіх українських містах і областях. 

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    В Одесі пройшов марш проти олігархів (фото)
    В Одесі пройшов марш проти олігархів (фото)
    В Одесі пройшов марш проти олігархів (фото)
    В Одесі пройшов марш проти олігархів (фото)
    В Одесі пройшов марш проти олігархів (фото)
    В Одесі пройшов марш проти олігархів (фото)
    В Одесі пройшов марш проти олігархів (фото)

    До слова, у Національному банку України заявили про потужний тиск з боку олігарха Ігоря Коломойського.

    приватизація Одеса земля олігархи протест активісти мораторій на продаж землі
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