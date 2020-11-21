Маршрутне таксі згоріло біля станції метро «Академмістечко» (відео)
Маршрутка після пожежі
Перед пожежею в машині пролунав вибух
У Києві 21 листопада після вибуху практично повністю вигоріла машина маршрутного таксі. Як повідомляє 24 канал внаслідок пожежі постраждалих нема: вибух стався тоді, коли водій збирався впускати пасажирів.
Інформація про надзвичайну подію надійшла до пожежної служби о 17:02. На місце події прибули рятувальники. Вони загасили вогонь близько 17:30.
Рух транспорту поблизу станції наразі обмежили.
Причини вибуху наразі невідомі. Щоб встановити їх, проведуть спеціальне розслідування.
Читайте також: