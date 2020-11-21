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    Маршрутне таксі згоріло біля станції метро «Академмістечко» (відео)

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    <p>Маршрутка після пожежі</p> - Маршрутне таксі згоріло біля станції метро «Академмістечко» (відео)

    Маршрутка після пожежі

    Фото: Київ оперативний

    Перед пожежею в машині пролунав вибух

    У Києві 21 листопада після вибуху практично повністю вигоріла машина маршрутного таксі. Як повідомляє 24 канал внаслідок пожежі постраждалих нема: вибух стався тоді, коли водій збирався впускати пасажирів.

    Інформація про надзвичайну подію надійшла до пожежної служби о 17:02. На місце події прибули рятувальники. Вони загасили вогонь близько 17:30. 

    Рух транспорту поблизу станції наразі обмежили.

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    Маршрутне таксі згоріло біля станції метро «Академмістечко» (відео)
    Маршрутне таксі згоріло біля станції метро «Академмістечко» (відео)
    Маршрутка згоріла у Києві біля станції метро / Фото Klymenko Time

    Причини вибуху наразі невідомі. Щоб встановити їх, проведуть спеціальне розслідування. 

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    Теги: таксі пожежа вибух ДТП рятувальники розслідування
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