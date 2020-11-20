Влада Одеси передумала: карантину вихідного дня бути
Раніше влада Одеси відмовилася виконувати рішення уряду про запровадження карантину вихідного дня
Влада Одеси вирішила ввести запропоновані урядом карантинні обмеження.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
«Також нагадуємо про необхідність дотримання маскового режиму в громадських місцях та транспорті», – наголосили в міськраді.
Крім того, міський виконком доручив поліції, Національній гвардії та Держпродспоживслужбі проконтролювати дотримання запроваджених обмежень закладами та громадянами.
Карантин вихідного дня діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.
Раніше влада Одеси відмовилася виконувати рішення уряду про запровадження карантину вихідного дня.
З 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня.
Нагадаємо, у «Слузі народу» назвали кількість хворих на коронавірус депутатів.
Раніше повідомлялося, у Чернівцях сотні підприємців перекрили дорогу через «карантин вихідного дня».
Нагадаємо, поліція заблокувала роботу ринків Львова через «карантин вихідного дня».