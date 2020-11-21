Водія одеської маршрутки оштрафували на 17 тисяч гривень через порушення карантинних правил

Протокол про адміністративне порушення патрульні склали ще 24 вересня 2020 року

У маршрутці знаходилося 32 пасажири з 22 дозволених

Стягненням 17 тис. грн штрафу завершилася поїздка водія маршрутки, який впустив в салон на 10 пасажирів більше, ніж дозволено.

Відповідне рішення виніс Приморський районний суд міста Одеси, повідомляє Думская.net.

Протокол про адміністративне порушення патрульні склали ще 24 вересня 2020 року. У маршрутці, яка прямувала по проспекту Шевченка, знаходилося 32 пасажири з 22 дозволених. Крім того, десять осіб були без захисних масок.

Рішення виніс суддя Вадим Коваленко.

До слова, протокол про накладення штрафу виписуватимуть відразу на місці, як і в випадку з порушенням ПДР.

Як повідомлялося, сьогодні, 21 листопада, набув чинності закон про штрафи за відсутність маски в громадських місцях і транспорті. Передбачається, що тепер за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті без масок, що закривають рот і ніс, українців штрафуватимуть у розмірі від 170 до 255 грн.

Нагадаємо, за минулу добу 20 листопада в Україні виявили 14580 нових хворих на коронавірус. Це на 5 хворих більше, ніж днем раніше(14575).

Також минулої доби на Covid-19 захворіли 610 дітей та 590 медпрацівників.

Було шпиталізовано вчора 1761 особа. Через хворобу померли 215 пацієнтів, а одужали – 7989 осіб.

Здійснено тестувань за добу – 71949 (зокрема методом ПЛР – 45508, методом ІФА – 26441).

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 612665 осіб, одужало – 282313 осіб, летальних випадків – 10813, проведено ПЛР-тестувань – 4154333.