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    В Одесі готується до відкриття нова амбулаторія на Бугаївці

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    В Одесі готується до відкриття нова амбулаторія на Бугаївці

    Проведено капітальний ремонт педіатричної і сімейної амбулаторій у Малиновському районі

    У Малиновському районі Одеси після капітального ремонту готується до відкриття оновлений медичний заклад по вул. Бугаївській, 46. Раніше тут розташовувалося педіатричне відділення дитячої міської поліклініки №7.

    На замовлення управління капітального будівництва Одеської міської ради виконані роботи з реконструкції медичного закладу з добудовою додаткових приміщень, розташованих на першому поверсі двоповерхового житлового будинку. Тут на загальній площі понад 450 кв.м працюватимуть два структурних підрозділи: сюди повернеться педіатрична амбулаторія дитячої поліклініки №7, а також відкриється нова сімейна амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги №10.

    Для розділення потоків пацієнтів дитяче відділення і сімейна амбулаторія обладнані окремими входами і евакуаційними виходами. Всі двері на шляхах виходу з будівлі оснащені спеціальними ручками, що забезпечують можливість розблокування і відкриття дверей зсередини при евакуації, навіть коли замок закритий. Будівля обладнана сучасною системою протипожежного захисту, виконано інженерне облаштування внутрішніх приміщень, систем водопостачання, опалення, вентиляції та електромереж.

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    В Одесі готується до відкриття нова амбулаторія на Бугаївці
    В Одесі готується до відкриття нова амбулаторія на Бугаївці
    В Одесі готується до відкриття нова амбулаторія на Бугаївці
    В Одесі готується до відкриття нова амбулаторія на Бугаївці
    В Одесі готується до відкриття нова амбулаторія на Бугаївці
    В Одесі готується до відкриття нова амбулаторія на Бугаївці
    В Одесі готується до відкриття нова амбулаторія на Бугаївці
    В Одесі готується до відкриття нова амбулаторія на Бугаївці
    В Одесі готується до відкриття нова амбулаторія на Бугаївці
    В Одесі готується до відкриття нова амбулаторія на Бугаївці
    В Одесі готується до відкриття нова амбулаторія на Бугаївці
    В Одесі готується до відкриття нова амбулаторія на Бугаївці

    Всі входи і виходи в будівлю оснащені пандусами та навісами, у санвузлах встановлені розширені двері і спеціальні поручні з урахуванням потреб людей з інвалідністю.

    Для сімейної та педіатричної амбулаторій закуплені сучасне медичне обладнання та меблі відповідно до табеля оснащення. Незабаром для дорослих і маленьких жителів Бугаївки відкриє свої двері оновлений медзаклад, де вони будуть отримувати кваліфіковану медичну допомогу в комфортних умовах.

    Раніше в Малиновському районі було проведено масштабний капремонт основної філії ЦПМСП №10 по вулиці Житомирській.

    Одеса ремонт лікарня
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