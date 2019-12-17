В Одесі минулого тижня народилися 174 дитини



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Інформація департаменту охорони здоров'я Одеської міськради про кількість новонароджених за минулий тиждень

За минулий тиждень у міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 174 немовляти, серед яких дві пари близнюків.

Кількісну перевагу минулого тижня здобули новонароджені хлопчики - на світ з'явилися 88 юних одеситів і 86 маленьких одеситок.

Пальму першості за кількістю прийнятих пологів минулого тижня розділили міські пологові будинки №1 та №7, у кожному з яких побачили світ по 44 новонароджених.

Наразі прийом вагітних, роділь і породіль ведуть усі п'ять міських пологових будинків Одеси.