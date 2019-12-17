  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одесі минулого тижня народилися 174 дитини

    • Розсилка
    В Одесі минулого тижня народилися 174 дитини

    Інформація департаменту охорони здоров'я Одеської міськради про кількість новонароджених за минулий тиждень

    За минулий тиждень у міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 174 немовляти, серед яких дві пари близнюків.

    Кількісну перевагу минулого тижня здобули новонароджені хлопчики - на світ з'явилися 88 юних одеситів і 86 маленьких одеситок.

    Пальму першості за кількістю прийнятих пологів минулого тижня розділили міські пологові будинки №1 та №7, у кожному з яких побачили світ по 44 новонароджених.

    Наразі прийом вагітних, роділь і породіль ведуть усі п'ять міських пологових будинків Одеси.

    Одеса одесити немовля пологи пологовий будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ