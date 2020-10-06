На Одещині зафіксовано 288 нових випадків зараження коронавірусом



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Оперативні дані з Одеської області

За минулу добу на території Одеської області за даними лабораторного центру підтверджено методом ПЛР 288 осіб (діти – 15, медпрацівники – 18).

діти – 1060 (м. Одеса – 376, м. Б. - Дністровський – 27, м. Ізмаїл – 71, м. Чорноморськ – 23, м. Теплодар – 5, м. Южний – 10, Ананьївський – 9, Арцизький – 19, Балтський – 6, Березівський – 31, Б.Дністровський р-н. – 15, Біляївський – 83, Болградський – 81, В.Михайлівський – 6, Іванівський – 13, Ізмаїльський – 29, Кілійський – 16, Кодимський-2, Лиманський - 38, Подільський – 49, Окнянський – 2, Миколаївський – 4, Овідіопольський – 60, Ренійський – 1, Роздільнянський – 13, Савранський – 2, Саратський – 39, Тарутинський – 24, Татарбунарський – 6).

медичні працівники – 939 (м. Одеса –342, м. Б.-Дністровський – 27, м. Ізмаїл – 48, Чорноморськ – 12, м. Теплодар – 1, м. Южний – 2, Ананьївський – 18, Арцизький – 24, Балтський – 24, Березівський – 17, Б.Дністровський р-н – 13, Біляївський р-н –40, Болградський – 62, В.Михайлівський – 4, Іванівський – 11, Ізмаїльський – 15, Кілійський – 26, Кодимський – 3, Лиманський – 31, Подільський – 97, Окнянський – 2, Любашівський - 4, Миколаївський - 1, Овідіопольський - 28, Ренійський - 1, Роздільнянський - 6, Савранський - 6, Саратський - 21, Тарутинський - 15, Татарбунарський - 35, Захарівський -1, Ширяївський - 2).

Лабораторно підтверджених випадків всього – 15012 (8814 жінки, 6198 чоловіків), у тому числі:

Летальність – 227: (м. Одеса – 97, м. Б.Дністровський – 8, м. Ізмаїл – 18, м. Чорноморськ – 9, м. Южний – 1, Ананьївський – 3, Арцизський - 1, Балтський – 2, Березівський – 3, Б.Дністровський р-н – 8, Біляївський - 13, Болградський – 11, Іванівський – 2, Ізмаїльський – 9, Кодимський – 1, Лиманський – 6, Подільський – 11, Миколаївський – 1, Овідіопольський – 7, Ренійський –2, Роздільнянський – 4, Саратський – 6, Тарутинський – 3, Ширяївський – 1).

Одужали – 5399 особи: (м. Одеса –2722, м. Б.-Дністровський – 27, м. Ізмаїл – 241, Чорноморськ – 20, м. Теплодар – 9, м. Южний – 110, Ананьївський – 58, Арцизький – 32, Балтський – 164, Березівський –37, Б.Дністровський р-н – 32, Біляївський р-н –278, Болградський – 674, В.Михайлівський – 18, Іванівський – 46, Ізмаїльський – 125, Кілійський – 32, Кодимський – 6, Лиманський – 196, Подільський – 334, Окнянський –6, Любашівський - 4, Миколаївський - 15, Овідіопольський - 103, Роздільнянський -29, Савранський - 14, Саратський - 27, Тарутинський - 16, Татарбунарський - 17, Захарівський - 3, Ширяївський - 4).

Ареал розповсюдження лабораторно підтверджених хворих на адміністративних територіях:

м. Одеса – 6424 (діти – 376, медпрацівники – 342);

м. Б.-Дністровський – 300 (діти – 27, медпрацівники – 27);

м. Ізмаїл – 879 (діти – 71, медпрацівники – 48);

м.Чорноморськ – 386 (діти – 23, медпрацівники – 12);

м. Теплодар – 51 (діти – 5, медпрацівники – 1);

м.Южний – 141 (діти – 10, медпрацівники - 2);

Ананьївський – 120 (діти – 9, медпрацівники – 18);

Арцизький – 257 (діти – 19, медпрацівники – 24);

Балтський –207 (діти – 6, медпрацівники – 24);

Березівський –293 (діти – 30, медпрацівники – 17);

Б.-Дністровський – 241 (діти – 15, медпрацівники –13);

Біляївський – 800 (діти – 83, медпрацівники –40);

Болградський – 1090 (діти – 81, медпрацівники – 62);

В. Михайлівський – 53 (діти – 6, медпрацівники – 4);

Іванівський – 174 (діти – 13, медпрацівники – 11);

Ізмаїльський – 404 (діти – 29, медпрацівники –15) ;

Кілійський – 140 (діти – 16, медпрацівники – 26);

Кодимський – 77 (діти – 2, медпрацівники – 3);

Лиманський – 434 (діти – 38, медпрацівники – 31);

Подільський – 665 (діти – 49, медпрацівники –97);

Окнянський – 31 (діти – 2, медпрацівники – 2);

Любашівський – 48 (медпрацівники – 4);

Миколаївський – 53 (діти – 4, медпрацівники – 1);

Овідіопольський – 702 (діти – 60, медпрацівники – 28);

Ренійський – 37 (діти – 1, медпрацівники – 1);

Роздільнянський - 139 (діти – 13, медпрацівники – 6);

Савранський – 54 (діти – 2, медпрацівники – 6);

Саратський – 296 (діти – 39, медпрацівники – 21);

Тарутинський – 284 (діти – 24, медпрацівники – 15);

Татарбунарський – 173 (діти – 6, медпрацівники – 35);

Захарівський – 18 (медпрацівники – 1);

Ширяївський – 41 (медпрацівники – 2).

Кількість ІФА – 68545, з яких 1198 за добу.

До Одеського лабораторного центру поступило 616 тестів, було зроблено 528 теста, та 401 проб у черзі.

Коронавірус в Україні

Всього 244734

Хворіють 131811

Одужали 108233

Померли 4690

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Нагадаємо, що в Україні зафіксували 4 348 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 за останню добу. Станом на 9:00 6 жовтня в Україні всього 234584 лабораторно підтверджених випадки Covid-19, із них 4520 летальних, 103401 пацієнт одужав. Загалом проведено 2423031 тестування методом ПЛР. За добу одужало 2149 пацієнтів.

Найбільше нових випадків виявлено на Харківщині (487), у Києві (355), Полтавській (305), Хмельницькій (295), Одеській (292), Дніпропетровській (235), Сумській (223) і Львівській (200) областях.