На Одещині підтверджено 316 нових випадків коронавірусної хвороби



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оперативна інформація щодо захворюваності на Covid-19 d Jltcmrsq j,kfcns станом на 07 жовтня

За минулу добу на території Одеської області за даними лабораторного центру лабораторно підтверджено методом ПЛР 316 осіб (діти – 12, медпрацівники – 11).

Лабораторно підтверджених випадків всього – 15328 (9005 жінки, 6323 чоловіків), у тому числі:

діти – 1072 (м. Одеса – 387, м. Б. - Дністровський – 27, м. Ізмаїл – 71, м. Чорноморськ – 23, м. Теплодар – 5, м. Южний – 10, Ананьївський – 9, Арцизький – 19, Балтський – 6, Березівський – 31, Б.Дністровський р-н. – 15, Біляївський – 83, Болградський – 81, В.Михайлівський – 6, Іванівський – 13, Ізмаїльський – 29, Кілійський – 16, Кодимський-2, Лиманський - 38, Подільський – 49, Окнянський – 2, Миколаївський – 4, Овідіопольський – 60, Ренійський – 1, Роздільнянський – 13, Савранський – 2, Саратський – 39, Тарутинський – 24, Татарбунарський – 7).

медичні працівники – 950 (м. Одеса –348, м. Б.-Дністровський – 27, м. Ізмаїл – 48, Чорноморськ – 12, м. Теплодар – 1, м. Южний – 2, Ананьївський – 18, Арцизький – 24, Балтський – 26, Березівський – 17, Б.Дністровський р-н – 13, Біляївський р-н –40, Болградський – 62, В.Михайлівський – 4, Іванівський – 11, Ізмаїльський – 15, Кілійський – 26, Кодимський – 3, Лиманський – 31, Подільський – 99, Окнянський – 2, Любашівський - 4, Миколаївський - 1, Овідіопольський - 28, Ренійський - 2, Роздільнянський - 6, Савранський - 6, Саратський - 21, Тарутинський - 15, Татарбунарський - 35, Захарівський -1, Ширяївський - 2).

Летальність – 236: (м. Одеса – 105, м. Б.Дністровський – 8, м. Ізмаїл – 18, м. Чорноморськ – 9, м. Южний – 1, Ананьївський – 3, Арцизський - 1, Балтський – 2, Березівський – 3, Б.Дністровський р-н – 8, Біляївський - 13, Болградський – 11, Іванівський – 2, Ізмаїльський – 9, Кодимський – 1, Лиманський – 6, Подільський – 11, Миколаївський – 1, Овідіопольський – 7, Ренійський –2, Роздільнянський – 4, Саратський – 6, Тарутинський – 4, Ширяївський – 1).

Одужали – 5456 особи: (м. Одеса –2722, м. Б.-Дністровський – 27, м. Ізмаїл – 241, Чорноморськ – 20, м. Теплодар – 9, м. Южний – 110, Ананьївський – 58, Арцизький – 32, Балтський – 164, Березівський –37, Б.Дністровський р-н – 32, Біляївський р-н –278, Болградський – 674, В.Михайлівський – 18, Іванівський – 46, Ізмаїльський – 125, Кілійський – 32, Кодимський – 6, Лиманський – 251, Подільський – 334, Окнянський –6, Любашівський - 4, Миколаївський - 15, Овідіопольський - 105, Роздільнянський -29, Савранський - 14, Саратський - 27, Тарутинський - 16, Татарбунарський - 17, Захарівський - 3, Ширяївський - 4).

Ареал розповсюдження лабораторно підтверджених хворих на адміністративних територіях:

м. Одеса – 6588 (діти – 387, медпрацівники – 348);

м. Б.-Дністровський – 302 (діти – 27, медпрацівники – 27);

м. Ізмаїл – 890 (діти – 71, медпрацівники – 48);

м.Чорноморськ – 394 (діти – 23, медпрацівники – 12);

м. Теплодар – 51 (діти – 5, медпрацівники – 1);

м.Южний – 141 (діти – 10, медпрацівники - 2);

Ананьївський – 120 (діти – 9, медпрацівники – 18);

Арцизький – 258 (діти – 19, медпрацівники – 24);

Балтський –215 (діти – 6, медпрацівники – 26);

Березівський –297 (діти – 31, медпрацівники – 17);

Б.-Дністровський – 243 (діти – 15, медпрацівники –13);

Біляївський – 821 (діти – 83, медпрацівники –40);

Болградський – 1091 (діти – 81, медпрацівники – 62);

В. Михайлівський – 56 (діти – 6, медпрацівники – 4);

Іванівський – 178 (діти – 13, медпрацівники – 11);

Ізмаїльський – 409 (діти – 29, медпрацівники –15) ;

Кілійський – 140 (діти – 16, медпрацівники – 26);

Кодимський – 77 (діти – 2, медпрацівники – 3);

Лиманський – 438 (діти – 38, медпрацівники – 31);

Подільський – 681 (діти – 49, медпрацівники –99);

Окнянський – 31 (діти – 2, медпрацівники – 2);

Любашівський – 61 (медпрацівники – 4);

Миколаївський – 53 (діти – 4, медпрацівники – 1);

Овідіопольський – 712 (діти – 60, медпрацівники – 28);

Ренійський – 38 (діти – 1, медпрацівники – 2);

Роздільнянський - 140 (діти – 13, медпрацівники – 6);

Савранський – 56 (діти – 2, медпрацівники – 6);

Саратський – 298 (діти – 39, медпрацівники – 21);

Тарутинський – 287 (діти – 24, медпрацівники – 15);

Татарбунарський – 196 (діти – 7, медпрацівники – 35);

Захарівський – 25 (медпрацівники – 1);

Ширяївський – 41 (медпрацівники – 2).

Кількість ІФА – 69589, з яких 1044 за добу.

До Одеського лабораторного центру поступило 1375 тестів, було зроблено 708 теста, та 1088 проб у черзі.