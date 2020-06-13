В Одесі іноземці поранили ножем місцевого жителя



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Ніж зі слідами крові вилучили Фото: goloskarpat.info

Зловмисники спочатку спровокували з чоловіком конфлікт, після чого один побив його, а другий вдарив ножем у живіт

В Одесі два вихідці з кавказького регіону спровокували конфлікт з місцевим жителем, в ході якого чоловік отримав ножове поранення тулуба. Поліцейським вдалося оперативно затримати нападників.

Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Зазначається, що інцидент стався на парковці біля одного з супермаркетів на вулиці Генуезькій. Зловмисники спочатку спровокували з чоловіком конфлікт, після чого один побив його, а другий вдарив ножем у живіт.

Нападники з місця скоєння злочину зникли, карету швидкої медичної допомоги та поліцію на місце події викликали перехожі.

Поліцейські за гарячими слідами затримали двох вихідців з кавказького регіону, 1992 і 1995 народження.

За їх місцем проживання слідчі вилучили ймовірне знаряддя злочину - ніж та одяг зі слідами крові.

«Як з'ясувалося, одного із затриманих розшукують столичні поліцейські за скоєння квартирної крадіжки. Зараз дії фігурантів кваліфіковані за статтею про хуліганство (частинами 2 і 4 ст.296) Кримінального кодексу України», - повідомив заступник начальника кримінальної поліції Шевченківського відділення поліції Олександр Твердіков.

До обрання запобіжного заходу обидва поміщені в СІЗО.