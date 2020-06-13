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    В Одесі іноземці поранили ножем місцевого жителя

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    Ніж зі слідами крові вилучили - В Одесі іноземці поранили ножем місцевого жителя
    Ніж зі слідами крові вилучили
    Фото: goloskarpat.info

    Зловмисники спочатку спровокували з чоловіком конфлікт, після чого один побив його, а другий вдарив ножем у живіт

    В Одесі два вихідці з кавказького регіону спровокували конфлікт з місцевим жителем, в ході якого чоловік отримав ножове поранення тулуба. Поліцейським вдалося оперативно затримати нападників.

    Про це повідомляє пресслужба поліції області.

    Зазначається, що інцидент стався на парковці біля одного з супермаркетів на вулиці Генуезькій. Зловмисники спочатку спровокували з чоловіком конфлікт, після чого один побив його, а другий вдарив ножем у живіт.

    Нападники з місця скоєння злочину зникли, карету швидкої медичної допомоги та поліцію на місце події викликали перехожі.

    primorskiy_13.06.2020

    Поліцейські за гарячими слідами затримали двох вихідців з кавказького регіону, 1992 і 1995 народження.

    За їх місцем проживання слідчі вилучили ймовірне знаряддя злочину - ніж та одяг зі слідами крові.

    «Як з'ясувалося, одного із затриманих розшукують столичні поліцейські за скоєння квартирної крадіжки. Зараз дії фігурантів кваліфіковані за статтею про хуліганство (частинами 2 і 4 ст.296) Кримінального кодексу України», - повідомив заступник начальника кримінальної поліції Шевченківського відділення поліції Олександр Твердіков.

    До обрання запобіжного заходу обидва поміщені в СІЗО.

    кримінал Одеса СІЗО іноземці чоловік
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